Финал кровавой драмы в Хмельницкой области: спецназ ликвидировал вооруженного нападающего (фото)
Спецназовцы ликвидировали вооруженного преступника в лесополосе в Хмельницкой области после того, как он бросил гранату в лесников и открыл огонь по бронеавтомобилю полиции.
Вооруженный злоумышленник, расстрелявший патрульных в селе Терловка на Хмельнитчине, оказал ожесточенное сопротивление во время задержания и пытался убить лесников. Спецназовцы были вынуждены открыть огонь на поражение.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский в Facebook.
Нападение на лесников и попытку побега
После расстрела полицейского экипажа нападавший скрылся в лесополосе. Как сообщил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, злоумышленнику было «уже безразлично, кого лишать жизни». Укрываясь, он бросил гранату в сторону автомобиля лесников. К счастью, люди не пострадали.
Финал спецоперации
На поиски убийцы бросили спецназовцев на бронеавтомобилях. Увидев полицию, преступник не сложил оружие, а снова открыл огонь из автомата.
«В ответ полицейские действовали профессионально — стрелок ликвидирован. Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому», — подчеркнул Иван Выговский.
Цена службы
Глава Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего 33-летнего капитана Сергея Черного.
Иван Выговский подчеркнул, что правоохранители ежедневно рискуют жизнью, чтобы защитить общество от тех, для кого нарушение ПДД может мгновенно превратиться в решение убивать.
Напомним, 15 мая в Хмельницкой области застрелили полицейского. Нападение произошло во время проверки документов в селе Терловка Летичевской громады. У водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, проверяли документы. Именно во время проверки было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.