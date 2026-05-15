Финал кровавой драмы в Хмельницкой области: спецназ ликвидировал вооруженного нападающего (фото)

Спецназовцы ликвидировали вооруженного преступника в лесополосе в Хмельницкой области после того, как он бросил гранату в лесников и открыл огонь по бронеавтомобилю полиции.

Спецназовцы ликвидировали убийцу полицейского / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Вооруженный злоумышленник, расстрелявший патрульных в селе Терловка на Хмельнитчине, оказал ожесточенное сопротивление во время задержания и пытался убить лесников. Спецназовцы были вынуждены открыть огонь на поражение.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский в Facebook.

Нападение на лесников и попытку побега

После расстрела полицейского экипажа нападавший скрылся в лесополосе. Как сообщил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, злоумышленнику было «уже безразлично, кого лишать жизни». Укрываясь, он бросил гранату в сторону автомобиля лесников. К счастью, люди не пострадали.

Финал спецоперации

На поиски убийцы бросили спецназовцев на бронеавтомобилях. Увидев полицию, преступник не сложил оружие, а снова открыл огонь из автомата.

Обстрелянный полицейский автомобиль / © Национальная полиция Украины

«В ответ полицейские действовали профессионально — стрелок ликвидирован. Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому», — подчеркнул Иван Выговский.

Форма погибшего полицейского / © Национальная полиция Украины

Цена службы

Глава Нацполиции выразил соболезнования семье погибшего 33-летнего капитана Сергея Черного.

Погибший полицейский Сергей Черный / © Национальная полиция Хмельницкой области

Иван Выговский подчеркнул, что правоохранители ежедневно рискуют жизнью, чтобы защитить общество от тех, для кого нарушение ПДД может мгновенно превратиться в решение убивать.

Напомним, 15 мая в Хмельницкой области застрелили полицейского. Нападение произошло во время проверки документов в селе Терловка Летичевской громады. У водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, проверяли документы. Именно во время проверки было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

