В Хмельницкой области неизвестный расстрелял полицейских: один погибший — детали трагедии

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция — ищут нападающего.

Стрельба в Хмельницкой области. / © Национальная полиция Хмельницкой области

В пятницу, 15 мая, в Хмельницкой области был застрелен полицейский. Нападение на правоохранителей произошло во время проверки документов в одном из населенных пунктов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, нападение на полицейских произошло в селе Терловка Летичевской общины. У водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, проверяли документы. Именно во время проверки было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции.

«Предварительно известно, что в результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождение и задержанию.

На территории Хмельницкого района была введена специальная полицейская операция. Специалисты устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, днем 15 мая в Киеве мужчина угрожал взорвать дом. В Шевченковском мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать многоэтажку с помощью газа и гранаты. Правоохранители эвакуировали жителей и перекрыли газоснабжение во избежание возможных последствий. После переговоров киевлянин сдался.

