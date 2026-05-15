Стрілянина на Хмельниччині. / © Національна поліція Хмельницької області

У п’ятницю, 15 травня, у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад на правоохоронців стався під час перевірки документів в одному з населених пунктів.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, напад на поліцейських стався у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції.

«Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

На території Хмельницького району запровадили спеціальну поліцейську операцію. Наразі фахівці встановлюють усі обставини та мотиви злочину.

