Арешт рахунків і вилучення житла: у Мін'юсті пояснили, як боржникам зберегти гроші та дах над головою

Попри те, що виконавча служба наділена повноваженнями накладати арешт на всі банківські активи боржників, у період дії воєнного стану українці мають законне право на розблокування частини коштів. Подавши відповідну заяву, громадянин може щомісяця вільно витрачати з арештованого рахунку суму в розмірі близько 15 тисяч гривень.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

«Чи можемо ми арештувати все до копійки? Так, ми можемо це зробити, але до кінця воєнного стану за заявою будь-якої особи можна розблокувати рахунок, щоб коштами можна було користуватися в межах близько 15 тис. грн на місяць. Доки у нас війна, не йдеться про те, щоб людей залишити без засобів до існування», — наголосив він.

Гайченко зауважив, що ухвалення парламентом закону про цифровізацію виконавчого провадження покращує становище боржників, адже тепер підвищено поріг боргу для примусового продажу єдиного житла боржника від 200 тис. до 450 тис. грн.

«Раніше єдина нерухомість могла бути виставлена на торги для погашення боргів уже від 200 тис. грн. Тепер цей поріг підвищено до 450 тис. грн», — пояснив він.

Заступник міністра юстиції зазначив, що наразі у виконавчій службі перебуває близько 3 млн проваджень, і приблизно 95% із них не дотягують до суми, яка дозволяє стягнення через продаж нерухомості. Через це частину об’єктів, які раніше могли виставлятися на торги через перевищення попереднього порогу боргу у 200 тис. грн, тепер знімуть із продажу.

Також закон передбачає розширення автоматизованої системи арешту рахунків боржників. За словами Гайченка, наразі до системи вже підключені близько 90% банківського ринку, включно з усіма державними банками та найбільшими фінустановами.

«Ми просто зробимо так, що дрібні банки, послугами яких користувалися „професійні“ боржники з мільйонними, багатомільйонними боргами, так само будуть зобов’язані підключитися до системи», — підсумував він.

Новий закон про борги №14005 — що відомо

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14005, який запускає цифровізацію виконавчого провадження. У публічному просторі документ часто подавали як закон про «автоматичне стягнення боргів», однак йдеться насамперед про спрощення процедур через обмін даними між реєстрами, банками, МВС, нотаріусами та виконавчою службою. Суть змін полягає в тому, що після відкриття виконавчого провадження інформація про боржника швидше потраплятиме до ключових систем. Через це нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди з майном, сервісні центри МВС — переоформлювати транспорт, а фінансові операції боржника буде легше відстежувати.

