"Кричав I am freedom!": журналіст розповів про повернення побратимів з російського полону
Звільнений з неволі 2025 року журналіст Дмитро Хилюк упізнав серед повернутих героїв своїх побратимів, один із яких провів у російських застінках довгих чотири роки.
У п’ятницю, 15 травня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією.
Зазначається, що обмін пройшов за формулою «205 на 205».
Звільнений з російського полону у серпні 2025 року журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів, що сьогодні додому повернулися двоє його товаришів. З одним з них Хилюк був у полоні в одній камері. Про це журналіст написав у Facebook.
«Хлопець у синій майці біля автобуса, який кричить „І am freedom!“ і далі телефонує своїй мамі — це Ярослав, військовий, офіцер. Я з ним в одній камері в полні був. Він вдома! В полоні він казав, що це буде перше, що він вигукне, як повернеться!», — написав Хилюк.
Ще один товариш Дмитра Хилюка Михайло теж 15 травня повернувся з полону, де був чотири роки.
«І ще один мій товариш з полону повернувся. Міша з Ужгорода! Чотири роки в полоні був. Сьогодні гарний день! В цілому з Пакіно дуже багато сьогодні повернулися. Чекаємо, що і ті, хто там ще, скоро будуть вдома!», — зазначив журналіст.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією за формулою «205 на 205», який став першим етапом масштабного обміну «1000 на 1000». Серед звільнених — захисники Маріуполя, «Азовсталі», ЧАЕС, а також воїни, які потрапили до полону на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.