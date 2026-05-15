У якій тюрмі сидітиме Путін: у Раді Європи ухвалили рішення

Після оголошеного вироку за воєнні злочини російський президент Володимир Путін відбуватиме покарання в одній із в’язниць, які вже існують. Комітет міністрів Ради Європи, який зібрався 15 травня у Кишиневі, вирішив не будувати з цією метою нового приміщення.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в ефірі День.LIVE.

«Питання про будівництво нової тюрми для такої персони, як Путін, уже не стоїть більше. Досягнуто згоди, що буде використано існуюче приміщення», — сказала вона.

За словами представниці ОП, рішення щодо точного місця ув’язнення російського диктатора має ухвалити уряд Нідерландів найближчим часом.

Ірина Мудра припустила, що спецтрибунал щодо воєнних злочинів, скоєних посадовцями РФ, може запрацювати вже 2027 році. Наразі розпочався набір суддів, а також відбувається підготовка IT-інфраструктури та систем безпеки.

«Ми очікуємо, що цей процес буде тривати десь протягом року. Таким чином, щоб в другій половині до кінця 2027 року трибунал почав уже практично працювати», — додала вона.

У МЗС України раніше повідомили, що Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у Кишиневі затвердив розширену часткову угоду про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Цей документ підтримали 37 держав світу. Новий міжнародний механізм має займатися притягненням до відповідальності за розв’язання війни проти України.

«Путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги», — зазначив з цього приводу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше в Україні припускали, що перші етапи створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України можуть завершитися до кінця 2025 року. Початок повноцінної роботи очікувався цьогоріч.

