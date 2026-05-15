Путін / © Getty Images

У Росії посилюються економічні проблеми, суспільна втома від війни та внутрішнє невдоволення на тлі затяжного конфлікту проти України.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Як зазначає видання, символом змін настроїв стали заходи до 9 травня у Москві. Цьогоріч святкування Дня перемоги виглядало значно скромніше, ніж у попередні роки: по Червоній площі не пройшла важка техніка, кількість іноземних гостей була мінімальною, а традиційний святковий салют скасували без офіційних пояснень.

Крім того, через побоювання атак українських безпілотників у столиці РФ запроваджували масштабні обмеження зв’язку та інтернету.

У публікації наголошується, що війна дедалі більше перестає сприйматися росіянами як щось далеке. Якщо раніше Кремль намагався підтримувати ілюзію «нормального життя», то тепер наслідки війни все сильніше впливають на повсякденність через зростання цін, податків, обмеження та постійну напругу.

На фронті ситуація також залишається складною для РФ. Попри контроль над приблизно 20% території України, російська армія досі не змогла повністю захопити Донбас — одну з головних цілей Кремля.

Водночас Україна продовжує нарощувати удари безпілотниками по російській інфраструктурі, нафтових об’єктах та військових цілях у глибині території РФ.

За даними видання, частина російських ультранаціоналістів вимагає подальшої ескалації війни, однак значна частина суспільства дедалі більше демонструє втому від затяжного конфлікту.

Під час виступу після параду 9 травня диктатор Путін заявив, що війна «наближається до завершення». Водночас представники Кремля невдовзі знову підтвердили жорсткі вимоги Москви, серед яких — повне виведення українських військ із Донбасу.

У матеріалі зазначається, що заяви Путіна були передусім орієнтовані на внутрішню аудиторію. Кремль намагається підготувати російське суспільство до різних сценаріїв завершення війни, паралельно зберігаючи риторику про «перемогу».

Як пише The Washington Post, в адміністрації президента РФ уже обговорюють варіанти формування для населення так званого «образу перемоги». Серед можливих тез — твердження про те, що Росія нібито від самого початку не планувала захоплювати Київ, а головні цілі війни вже досягнуті.

При цьому Кремль опинився у складній ситуації: суспільство дедалі більше хоче завершення війни, але водночас очікує від влади демонстрації перемоги. Будь-які компроміси можуть бути сприйняті як слабкість.

Додатковий тиск створює економічна ситуація. Навіть державні соціологічні служби РФ фіксують падіння рівня задоволеності життям та зниження рейтингів влади.

У матеріалі також зазначається, що обмеження інтернету, постійні атаки дронів та атмосфера тривалої мобілізації поступово підривають внутрішню стабільність у країні.

На цьому тлі у Кремлі посилюється боротьба між прихильниками більш м’якого контролю над суспільством і силовим блоком, який виступає за подальше посилення внутрішньої політики.

За оцінками аналітиків, диктатор Путін наразі більше схиляється саме до другого варіанту.

