Коли закінчиться війна в Україні: експерт назвав умову, від якої залежить Путін

Глобальні стратегії у війні в Україні не зазнали змін від осені. Російська економіка занепадає, проте Кремль воюватиме до останнього рубля — є гроші, є й війна.

Про це в авторській колонці «24 каналу» пише громадський діяч і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Які стратегії країн у війні в Україні

За його словами, поточні підходи сторін розподілилися таким чином. Росія продовжує тиснути на Сили оборони України задля повільного просування. Також вона здійснює кінетичний та інформаційний тиск на українське суспільство і залякує європейців для припинення підтримки.

Водночас, на думку експерта, Україна фокусується на нейтралізації ворожих зусиль і нафтових ударах по російському бюджету. В цей час Європа намагається виграти час для розгортання власного військового виробництва.

Експерт додав, що США прагнуть абстрагуватися від повномасштабної війни та переключити увагу на інші театри дій. Своєю чергою Китай займає вичікувальну позицію, оскільки його влаштовує послаблення Росії та ізоляція США від Європи.

Коли зупиниться Путін

Аналізуючи внутрішню ситуацію в РФ, Пекар зазначив, що російське керівництво не може і не хоче зупиняти війну через віру в успіх своєї стратегії, неможливість перевести економіку на цивільні рейки та відсутність результату, який можна продемонструвати населенню як перемогу. Проте ресурсний потенціал країни-агресорки вичерпується.

«Це означає, що Росія продовжуватиме війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші — є війна, нема грошей — нема війни», — підкреслив аналітик.

Він додав, що російська економіка демонструє падіння, і вже влітку влада РФ може вдатися до конфіскації депозитів населення. Водночас виникнення голодних бунтів у Росії є малоімовірним, а всі можливі сценарії змін усередині країни пов’язані винятково з розколом еліт.

Оцінюючи становище України, Пекар наголосив, що держава має достатній обсяг підтримки від Європи та мінімально залежить від США, тому ключові ризики наразі є внутрішніми.

«Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США. Наші слабкості переважно внутрішні. Тримайте власне горище впорядкованим, а дах міцно закріпленим», — резюмував Валерій Пекар.

Нагадаємо, що Україна пропонувала президентові РФ Путіну продовжити перемир’я. Попри мирні ініціативи Києва він обрав шлях ескалації.

Проте в ніч проти 14 травня Росія масовано атакувала Київ десятками «Шахедів», а також крилатими та балістичними ракетами.

Раніше президент Франції заявив, що масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.

До слова, у США заявили про можливий перелам у війні РФ проти України вже цього року.

