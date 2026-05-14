З мереживом і принтом polka dot: невістка Трампа продемонструвала два жіночні образи в сукнях у Китаї
Лара Трамп із чоловіком супроводжують президента США в робочій поїздці до Пекіна.
Президент США Дональд Трамп з офіційним візитом перебуває в Китаї. У цій поїздці його супроводжує син Ерік Трамп із дружиною Ларою. Фотографи зазнімкували їх у Міжнародному аеропорту Пекіна, коли вони виходили з літака Air Force One.
Для перельоту Лара Трамп одягла романтичну білу сукню А-силуету довжини міді з мереживними короткими рукавами, яку доповнила туфлями в тон на високих шпильках.
Потім фотографи зробили світлини Трампів під час відвідування Храму Неба в Пекіні. Цього разу Лара одягла білу сукню з чорним принтом polka dot, коміром і короткими рукавами-ліхтариками, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання вона скомбінувала з бежевими туфлями-човниками. У неї було укладання з локонами, ніжний макіяж і золоті браслети на руках.