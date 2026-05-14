Зелений чай уже давно вважають одним із найкорисніших напоїв у світі. Його п’ють для бадьорості, зміцнення імунітету, підтримки молодості та навіть для схуднення. Проте суперечки навколо того, чи можна додавати у зелений чай цукор, не вщухають роками. Одні переконані, що солодкий чай втрачає всі корисні властивості, а інші не уявляють цей напій без хоча б ложки цукру. Експерти з харчування та лікарі нарешті пояснили, як насправді правильно вживати зелений чай і чи варто його підсолоджувати.

Чому зелений чай вважають таким корисним

Зелений чай містить велику кількість антиоксидантів, поліфенолів та катехінів, які допомагають організму боротися зі стресом і передчасним старінням. Крім того, цей напій позитивно впливає на роботу серця, судин та мозку. Він допомагає підтримувати концентрацію уваги, додає енергії та водночас діє м’якше за каву.

Саме тому дієтологи радять пити зелений чай регулярно, але правильно його заварювати та не псувати зайвими добавками.

Чи варто додавати цукор

Експерти пояснюють: цукор не робить зелений чай небезпечним, але значно зменшує його користь. Коли додано багато цукру, напій перетворюється фактично на десерт. Зростає калорійність, а регулярне вживання солодкого чаю може негативно впливати на рівень цукру в крові та вагу.

До того ж, цукор перебиває природний смак зеленого чаю, через що людина перестає відчувати його тонкий аромат і легку терпкість. Саме тому фахівці радять пити зелений чай без цукру або хоча б поступово зменшувати його кількість.

Чим можна замінити цукор

Якщо пити несолодкий чай складно, дієтологи радять використовувати натуральні альтернативи.

Добре поєднуються із зеленим чаєм мед, шматочок лимона, м’ята або жасмин. Вони не лише покращують смак, а й роблять напій ароматнішим.

Втім, мед не варто додавати в окріп, адже при високій температурі він втрачає частину корисних властивостей. Найкраще класти його у трохи охолоджений чай.

Як правильно заварювати зелений чай

Багато хто псує зелений чай ще на етапі приготування. Експерти наголошують: його не можна заливати крутим окропом.

Оптимальна температура води — приблизно до 80 градусів. Якщо вода буде занадто гарячою, чай стане гірким і втратить частину корисних речовин.

Також не варто заварювати листя надто довго. Зазвичай достатньо 2-3 хвилин, щоб напій вийшов ароматним і приємним на смак.

Попри користь, зелений чай підходить не всім. Через вміст кофеїну його не рекомендують пити пізно ввечері людям, які мають проблеми зі сном. Також обережними варто бути тим, хто має підвищену кислотність шлунку чи проблеми з тиском. Лікарі радять не вживати зелений чай натщесерце, адже він може подразнювати слизову шлунку.

