Українські дрони "звалили" уряд Латвії: прем'єрка Сіліня йде у відставку після скандалу

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня / © Associated Press

У четвер, 14 травня, голова уряду Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку після того, як ключовий партнер по коаліції — ліва партія «Прогресивні» — відмовила кабінету в підтримці. Політична криза в країні спалахнула на тлі невдалої спроби переформатувати уряд після інциденту з дронами, що стався на початку травня.

Про це пише австралійське видання ABC News.

Скандал із безпілотниками та розпад коаліції

Конфлікт розпочався після того, як 7 травня кілька українських безпілотників, що прямували на об’єкти в РФ, були примусово відхилені російськими засобами РЕБ і впали на території Латвії. Один із них спричинив пожежу на покинутому нафтосховищі. Прем’єрка звинуватила Міністерство оборони у занадто повільному розгортанні систем протидії дронам і звільнила очільника відомства Андріса Спрудса.

Це рішення викликало обурення у партії «Прогресивні», до якої належав міністр. Дев’ять депутатів політсили покинули коаліцію на знак протесту, заявивши, що Спрудса зробили «цапом-відбувайлом». Після цього уряд Евіки Сіліні втратив більшість у парламенті, залишившись лише з 41 голосом зі 100. Опозиція негайно заявила про намір оголосити вотум недовіри кабінету міністрів всього за п’ять місяців до чергових виборів.

Корупційний скандал та майбутнє уряду

Останнім ударом по Кабміну стало затримання міністра сільського господарства Армандса Краузе антикорупційним бюро KNAB. Його підозрюють у зловживаннях під час розподілу державної допомоги підприємствам лісового сектору. Оголошуючи про свою відставку, Евіка Сіліня наголосила, що для неї найважливішим є безпека країни та добробут латвійців у складні часи, коли Росія продовжує жорстоку війну в сусідній Україні.

Дата публікації 15:06, 14.05.26

Нагадаємо, що напруженість у латвійському уряді зростала протягом усього тижня. Раніше стало відомо, що міністр оборони Латвії пішов зі своєї посади саме через вибухи на нафтобазі, які спричинили залетілі дрони. Тоді на його місце пропонували кадрового офіцера, проте партнери по коаліції заблокували це призначення. Саме ця відмова і призвела до остаточного розпаду коаліції та відставки прем’єрки.

Ситуація з безпекою повітряного простору Латвії вже тривалий час викликає занепокоєння. Експерти та політики неодноразово вказували на провал системи ППО країни, оскільки подібні інциденти з дронами ставалися і раніше. Зокрема, у березні в країні вже фіксували падіння безпілотника, що свідчить про системні проблеми із захистом кордонів НАТО в Балтійському регіоні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс призначив на п’ятницю консультації з лідерами партій для формування нового складу уряду. Водночас Україна вже пообіцяла відправити своїх експертів, щоб допомогти латвійським колегам збудувати багатошарову систему захисту неба.

