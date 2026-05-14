На Київщині внаслідок обстрілу згорів будинок родини нардепа Шахова

Згорілий будинок родини нардепа Шахова / © скриншот з відео

Під час російської атаки в ніч проти 14 травня згорів будинок родини народного депутата Сергія Шахова, який перебуває в розшуку у справі про недекларування майна на 88 млн грн.

Про це повідомив сам нардеп, опублікувавши в соцмережі Facebook відео зі згарища.

На опублікованих кадрах видно руїни елітного житла з розкішною спальнею та гердеробною кімнатою.

У будинку пробитий дах, зруйновані та обгорілі стіни, після гасіння пожежі деякі кімнати затоплені водою.

«Цієї ночі „Шахед“ також цілеспрямовано влучив у будинок моїх дітей. Сприймаю це як послання! На щастя всі живі, і це найголовніше!» — написав Шахов у коментарі до опублікованого відео.

У ГУ ДСНС у Київській області повідомили журналістові ТСН.ua, що в Козині на Київщині була пожежа у приватному будинку після нічної атаки.

«Факт пожежі був на площі близько 250 кв. м», — повідомили там.

За словами рятувальників, минулося без загиблих і поранених.

Водночас у ДСНС не уточнюють, хто саме є власником цього будинку.

Нагадаємо, торік журналісти встановили, що народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов уже понад два роки мешкав в елітних апартаментах у Дубаї, які орендувала його цивільна дружина.

