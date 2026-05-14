ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
822
Час на прочитання
1 хв

На Київщині внаслідок обстрілу згорів будинок родини нардепа Шахова

За інформацією ДСНС, у селищі Козині Київської області була пожежа у приватному будинку після нічної атаки.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Згорілий будинок родини нардепа Шахова

Згорілий будинок родини нардепа Шахова / © скриншот з відео

Під час російської атаки в ніч проти 14 травня згорів будинок родини народного депутата Сергія Шахова, який перебуває в розшуку у справі про недекларування майна на 88 млн грн.

Про це повідомив сам нардеп, опублікувавши в соцмережі Facebook відео зі згарища.

На опублікованих кадрах видно руїни елітного житла з розкішною спальнею та гердеробною кімнатою.

У будинку пробитий дах, зруйновані та обгорілі стіни, після гасіння пожежі деякі кімнати затоплені водою.

«Цієї ночі „Шахед“ також цілеспрямовано влучив у будинок моїх дітей. Сприймаю це як послання! На щастя всі живі, і це найголовніше!» — написав Шахов у коментарі до опублікованого відео.

У ГУ ДСНС у Київській області повідомили журналістові ТСН.ua, що в Козині на Київщині була пожежа у приватному будинку після нічної атаки.

«Факт пожежі був на площі близько 250 кв. м», — повідомили там.

За словами рятувальників, минулося без загиблих і поранених.

Водночас у ДСНС не уточнюють, хто саме є власником цього будинку.

Нагадаємо, торік журналісти встановили, що народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов уже понад два роки мешкав в елітних апартаментах у Дубаї, які орендувала його цивільна дружина.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
822
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie