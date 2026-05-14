Уже 9 загиблих: з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Києві дістали ще одне тіло

З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло дев’ятої жертви / © ГУ ДСНС у Києві

Реклама

З-під уламків зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Наразі офіційна кількість загиблих внаслідок цього масованого терористичного удару по столиці сягнула дев’ятьох осіб.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пошукова операція: під завалами досі шукають людей

За словами Ткаченка, рятувальні служби продовжують безперервно працювати на місці трагедії, намагаючись розібрати тонни бетону та знайти інших мешканців зруйнованого будинку.

Реклама

«Рятувальники деблокували з-під завалів ще одного загиблого. Станом на зараз кількість людей, яких убили росіяни, вже 9. Мої співчуття рідним і близьким. Пошукова операція триває», — зазначив чиновник.

Наймасштабніша атака на столицю — останні новини

Нагадаємо, що нинішній удар став наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення Росії. Головною ціллю ворога став Київ, де внаслідок прямого влучання обвалився під’їзд панельної багатоповерхівки в Дарницькому районі. Там було повністю зруйновано 34 квартири, а підрозділам ДСНС вдалося витягти з-під уламків 28 врятованих осіб.

Загалом у столиці зафіксували руйнування на 20 локаціях, включно зі школами та лікарнями. Значних пошкоджень зазнала й Київська область, де у п’яти районах спалахнули масштабні пожежі, згоріли автомобілі та приватні будинки, а серед десятка постраждалих опинилася дитина. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що за останні дві доби ворог випустив по Україні понад півтори тисячі дронів і ракет.

Через безпрецедентну кількість невинних жертв столична влада ухвалила рішення гідно вшанувати пам’ять загиблих. За розпорядженням мера Віталія Кличка в Києві оголошено День жалоби в середу, 15 травня. У місті суворо заборонені всі розважальні заходи, а на державних і комунальних будівлях приспущені прапори в пам’ять про киян, чиї життя обірвав російський терор.

Реклама

Новини партнерів