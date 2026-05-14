Патрульні показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)

У ніч проти 14 травня патрульні поліцейські одними з перших прибули на місця російських ударів у Києві. Правоохоронці допомагали витягувати людей з-під завалів, надавали першу допомогу та доправляли поранених до лікарень.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Перші хвилини після ударів РФ по Києву

Російські війська завдали комбінованого удару по Києву ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, автосалон, гаражі, нежитлові приміщення та автомобілі.

Руйнування зафіксували у Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах столиці.

У поліції повідомили, що патрульні одними з перших прибули на місця ударів.

«Спільно з небайдужими громадянами ми надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених», — йдеться у повідомленні.

Також поліцейські перевозили травмованих службовими автомобілями до лікарень, допомагали розбирати завали та гасити пожежі.

У патрульній поліції зазначили, що рятувальники, медики, правоохоронці та місцеві жителі працювали разом, щоб урятувати людей після атаки.

«Наша спільна незламність — це те, що ворог ніколи не зможе здолати», — наголосили у поліції.

Зараз на місцях російських ударів тривають рятувальні роботи.

Атака РФ на Київ — що відомо

У ніч проти 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ і область, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети та сотні дронів. Найбільше постраждав Дарницький район столиці, де ракета зруйнувала під’їзд багатоповерхівки.

Станом на 16:00 у Києві відомо щонайменше про сімох загиблих, серед яких дитина 2013 року народження. Ще 39 людей зазнали поранень, зокрема й одномісячне немовля. Понад 20 людей вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося 28 осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали, сподіваючись врятувати інших.

Удари та падіння уламків зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва. Пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, гаражі, автівки та АЗС.

На Київщині постраждали щонайменше семеро людей, серед них дитина. Руйнування та пожежі сталися у Бориспільському, Фастівському, Броварському, Обухівському та Білоцерківському районах.

