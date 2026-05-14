Чому РФ бомбить Київ саме зараз: полковник ЗСУ розкрив план Москви і до чого тут Трамп

Обстріл України

Реклама

Масований обстріл столиці, який відбувся 14 травня, був ретельно спланованою акцією Кремля, спрямованою на геополітичний тиск. Росія використала накопичений ракетний потенціал, аби продемонструвати свої можливості саме в момент важливого міжнародного візиту американського президента Дональда Трампа до Китаю.

Таку думку в етері Еспресо та Slawa.TV висловив полковник Збройних Сил України Дмитро Кащенко.

За словами військового, нещодавні заклики країни-агресорки до так званого «перемир’я» мали суто прагматичну та підступну мету. Окупантам потрібен був час, аби прикрити власну вразливість.

Реклама

«Росія просила це „перемир’я“, щоб зібрати за цей час певну кількість засобів ППО навколо Москви, відповідно, були оголені інфраструктурні та військові об’єкти. І щоб мінімізувати завдання Україною ударів по цих об’єктах, РФ запропонувала „перемир’я“», — наголосив Кащенко.

Окрім перегрупування захисту, ворог намагався створити ілюзію миролюбності для світової спільноти, паралельно готуючи смертоносний запас зброї.

«Ворог за ці декілька днів, не використовуючи дрони у великих кількостях, накопичив достатній потенціал для масованої атаки», — зауважив полковник ЗСУ.

Чому атака на Київ відбулася саме 14 травня

На переконання Кащенка, дата атаки — 14 травня — була обрана не випадково. Кремль розрахував час удару так, щоб він збігся з перебуванням президента США Дональда Трампа у Китаї.

Реклама

Полковник Кащенко впевнений, що Росія спеціально запланувала атаку під час цього візиту, демонструючи свої можливості, аби натиснути на «больові точки» Сполучених Штатів. Таким чином масований ракетний удар по Києву став черговим інструментом російського шантажу на міжнародній арені.

«РФ використала накопичений потенціал для того, щоб здійснити масовану ракетну атаку на Київ», — підсумував експерт.

Обстріл України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 731 засіб нападу: 56 ракет та 675 безпілотників. Сили ППО знищили 693 цілі. Основний удар був спрямований на Київ. Станом на ранок атака тривала, були зафіксовані нові групи дронів.

Також, напередодні, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами Україною. Зокрема, у західних областях. Головними цілями окупантів стали енергетична інфраструктура та залізниця — важливі транспортні вузли у Рівненській та Волинській областях.

Реклама

Новини партнерів