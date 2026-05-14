Якими є збитки України від війни: в ОПУ шокували цифрою

© Associated Press

Реклама

В ОПУ оцінили втрати України внаслідок російської агресії. Так, за понад 12 років війни вони можуть перевищувати один трильйон доларів.

Про це в ефірі «Ми Україна» заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

За її словами, у загальну суму входять наслідки руйнування міст та інфраструктури, а також — масштабні економічні та гуманітарні наслідки війни.

Реклама

«Йдеться не лише про зруйновані будинки чи інфраструктуру, а й про екологічні збитки, втрату бізнесу, енергетики та людського капіталу», — наголосила Мудра.

Вона також повідомила, що Україна продовжує просувати міжнародний компенсаційний механізм. У Києві розраховують, що джерелом виплат для відшкодування збитків стануть заморожені російські активи.

За словами Мудрої, компенсаційна комісія може розпочати роботу вже 2027 року.

Раніше стало відомо, скільки Україні коштує один день війни. Так, шокувальна цифра — 450 млн доларів. Втім Україна не лише зазнає фінансових втрат, а й щодня платить найвищу ціну — життями своїх військових.

Реклама

Новини партнерів