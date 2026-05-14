ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Якими є збитки України від війни: в ОПУ шокували цифрою

Від 24 лютого 2022 року збитки України склали понад 667 мільярдів доларів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Якими є збитки України від війни: в ОПУ шокували цифрою

© Associated Press

В ОПУ оцінили втрати України внаслідок російської агресії. Так, за понад 12 років війни вони можуть перевищувати один трильйон доларів.

Про це в ефірі «Ми Україна» заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

За її словами, у загальну суму входять наслідки руйнування міст та інфраструктури, а також — масштабні економічні та гуманітарні наслідки війни.

«Йдеться не лише про зруйновані будинки чи інфраструктуру, а й про екологічні збитки, втрату бізнесу, енергетики та людського капіталу», — наголосила Мудра.

Вона також повідомила, що Україна продовжує просувати міжнародний компенсаційний механізм. У Києві розраховують, що джерелом виплат для відшкодування збитків стануть заморожені російські активи.

За словами Мудрої, компенсаційна комісія може розпочати роботу вже 2027 року.

Раніше стало відомо, скільки Україні коштує один день війни. Так, шокувальна цифра — 450 млн доларів. Втім Україна не лише зазнає фінансових втрат, а й щодня платить найвищу ціну — життями своїх військових.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie