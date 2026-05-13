Скільки Україні коштує день війни: озвучена шокувальна цифра

Стало відомо, скільки Україні коштує один день війни. Так, сума становить близько 450 млн доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference.

Орім фінансових витрат, Україна щодня платить і найвищу ціну — життями своїх військових.

За словами дипломата, тиск на РФ має бути посилений.

Сибіга також зазначив, що 2026 рік може стати для України визначальним у питанні досягнення миру, однак це потребує активної участі США.

«Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію», — завершив голова МЗС.

