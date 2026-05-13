ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

"Євробачення-2026": виступ Ізраїлю ледь не зірвали пропалестинські мітингувальники

Організаторам довелося втрутитися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Ізраїль на "Євробаченні-2026"

Ізраїль на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Виступ представника Ізраїлю на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" намагались зірвати.

У вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал музичних перегонів. Саме тоді за право потрапити до гранд-фіналу змагався представник Ізраїлю – співак Ноам Беттан. Як і очікувалось, без провокацій не минулось. Ба більше, організаторам навіть довелося втрутитися.

До слова, цьогоріч телеглядачі бачили та чули все, що відбулось у залі. Тобто, поверх звуку не накладали додаткову аудіодоріжку. Окрім того, на арені Вінер-Штадтгалле не забороняли демонструвати прапори Палестини, хоча й країна не бере участі в конкурсі.

Ізраїль на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Ізраїль на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Утім, попри ці заходи, організаторам все одно довелося втрутитися. Охоронці вивели з зали чотирьох пропалестинських мітингувальників, які намагались зірвати виступ Ізраїлю. Відомо, що один із них був чоловіком, який сидів поруч із мікрофоном та гучно вигукував: "Зупиніть геноцид". В прямому етері це було чутно, щоправда, під кінець номера Ноама Беттана це припинилось.

"Як було оголошено раніше, ORF транслюватиме чистий аудіозвук у прямому етері з мікрофонів аудиторії до та під час кожної пісні виконавця. Один із глядачів, сидячи біля мікрофона, голосно висловлював свою думку, коли ізраїльський артист розпочав свій виступ, а також під час виконання пісні, яку транслювали в прямому етері. Пізніше його вивела охорона за те, що він продовжував турбувати публіку", - йдеться в заяві організаторів конкурсу.

Ізраїль на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Ізраїль на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Зазначимо, попри провокації, Ізраїль потрапив до фіналу. Пропонуємо ознайомитися з повним списком першої десятки фіналістів "Євробачення-2026".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie