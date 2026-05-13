"Євробачення-2026": виступ Ізраїлю ледь не зірвали пропалестинські мітингувальники

Ізраїль на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Виступ представника Ізраїлю на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" намагались зірвати.

У вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал музичних перегонів. Саме тоді за право потрапити до гранд-фіналу змагався представник Ізраїлю – співак Ноам Беттан. Як і очікувалось, без провокацій не минулось. Ба більше, організаторам навіть довелося втрутитися.

До слова, цьогоріч телеглядачі бачили та чули все, що відбулось у залі. Тобто, поверх звуку не накладали додаткову аудіодоріжку. Окрім того, на арені Вінер-Штадтгалле не забороняли демонструвати прапори Палестини, хоча й країна не бере участі в конкурсі.

Утім, попри ці заходи, організаторам все одно довелося втрутитися. Охоронці вивели з зали чотирьох пропалестинських мітингувальників, які намагались зірвати виступ Ізраїлю. Відомо, що один із них був чоловіком, який сидів поруч із мікрофоном та гучно вигукував: "Зупиніть геноцид". В прямому етері це було чутно, щоправда, під кінець номера Ноама Беттана це припинилось.

"Як було оголошено раніше, ORF транслюватиме чистий аудіозвук у прямому етері з мікрофонів аудиторії до та під час кожної пісні виконавця. Один із глядачів, сидячи біля мікрофона, голосно висловлював свою думку, коли ізраїльський артист розпочав свій виступ, а також під час виконання пісні, яку транслювали в прямому етері. Пізніше його вивела охорона за те, що він продовжував турбувати публіку", - йдеться в заяві організаторів конкурсу.

Зазначимо, попри провокації, Ізраїль потрапив до фіналу. Пропонуємо ознайомитися з повним списком першої десятки фіналістів "Євробачення-2026".

