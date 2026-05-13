Росія посеред дня обстрілює Хмельницький: гримлять вибухи, пре рій дронів

У Хмельницькому вдень 13 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

За попередньою інформацією, у Хмельницькому сили ППО ведуть бойову роботу по ворожих цілях.

Офіційна інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

На тлі повітряної тривоги жителів міста закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до офіційного відбою.

Росія атакує Україну

13 травня моніторингові канали повідомляють про масовий рух російських ударних дронів над територією України. Безпілотники фіксують в кількох областях, зокрема Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Херсонській.

За даними моніторингу, значна кількість дронів рухається у напрямку центральних і західних регіонів країни, а також уздовж Дніпра та через північні райони України. Сили ППО продовжують роботу по повітряних цілях.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударами опинилися Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Харківська, Херсонська та Сумська області.

Внаслідок атак загинули та постраждали мирні жителі, були пошкоджені житлові будинки, енергетична інфраструктура, навчальні заклади та промислові об’єкти. Українські сили ППО продовжували відбивати атаку, а в небі фіксували десятки ворожих безпілотників.

