Що відбувається з тілом, коли пропускаєш сніданок / © unsplash.com

Реклама

За словами фахівців, ігнорування ранкового приймання їжі запускає в організмі низку небажаних процесів: падає рівень енергії, порушується обмін речовин, зростає ризик проблем із вагою та навіть серцем.

Тож що насправді відбувається, якщо не їсти зранку — це лише тимчасова слабкість чи серйозний удар по організму? Ми зібрали пояснення дієтологів, які детально розклали все по поличках.

Як реагує організм, коли ви не снідаєте

Сніданок — це не просто звичка, а своєрідний «пусковий механізм» для всього організму. Саме він допомагає «розбудити» метаболізм, активізувати роботу мозку та забезпечити тіло енергією на першу половину дня.

Реклама

Коли ж ви його пропускаєте, організм буквально залишається без ресурсу:

Хронічна втома вже зранку — без їжі тіло не отримує необхідного «пального», тому замість бадьорості приходить виснаження. Часто це супроводжується запамороченням, слабкістю, головним болем або навіть нудотою. Різкі коливання цукру в крові — пропуск сніданку порушує баланс глюкози. У результаті виникають енергетичні «гойдалки»: спочатку спад, а потім неконтрольований голод і тяга до солодкого чи жирного. Збій у метаболізмі — регулярна відмова від сніданку може ускладнювати роботу інсуліну та погіршувати засвоєння глюкози клітинами. Це прямий шлях до метаболічних порушень.

Чим ще небезпечний пропуск сніданку

Наслідки не обмежуються лише самопочуттям протягом дня. Дієтологи попереджають про ширший вплив на здоров’я:

Організм недоотримує поживні речовини — ранкове приймання їжі це шанс забезпечити себе клітковиною, вітамінами та мінералами. Без нього формується дефіцит. Парадоксальний набір ваги — хоча здається, що пропуск сніданку допомагає зменшити калорії, на практиці це часто закінчується переїданням у другій половині дня. Погіршення концентрації та мислення — мозок працює на глюкозі. Коли її бракує, падає продуктивність, знижується увага і складніше ухвалювати рішення. Ризик серцево-судинних і метаболічних захворювань — дослідження пов’язують регулярний пропуск сніданку з підвищеним ризиком гіпертонії, високого цукру, абдомінального жиру та «поганого» холестерину. Ослаблення імунного захисту — брак поживних речовин і посилення запальних процесів можуть зробити організм більш вразливим до інфекцій.

Чи можна не снідати взагалі

Популярність інтервального голодування змушує багатьох свідомо відмовлятися від сніданку. Однак дієтологи застерігають: цей підхід не універсальний. Він може підходити окремим людям, але без збалансованого раціону здатен нашкодити.

Новини партнерів