Что происходит с телом, когда пропускаешь завтрак / © unsplash.com

Реклама

По словам специалистов, игнорирование утреннего приема пищи запускает в организме целый ряд нежелательных процессов: падает уровень энергии, нарушается обмен веществ, возрастает риск проблем с весом и даже сердцем.

Так что на самом деле происходит, если не есть с утра — это лишь временная слабость или серьезный удар по организму? Мы собрали объяснения диетологов, подробно разложивших все по полочкам.

Как реагирует организм, когда вы не завтракаете

Завтрак — это не просто привычка, а своеобразный «пусковой механизм» для всего организма. Именно он помогает разбудить метаболизм, активизировать работу мозга и обеспечить тело энергией на первую половину дня.

Реклама

Когда вы его пропускаете, организм буквально остается без ресурса:

Хроническая усталость уже утром — без еды тело не получает необходимого «горючего», поэтому вместо бодрости приходит истощение. Часто это сопровождается головокружением, слабостью, головной болью или даже тошнотой. Резкие колебания сахара в крови — пропуск завтрака нарушает баланс глюкозы. В результате возникают энергетические «качели»: сначала спад, а затем неконтролируемый голод и тяга к сладкому или жирному. Сбой в метаболизме — регулярный отказ от завтрака может затруднять работу инсулина и ухудшать усвоение глюкозы клетками. Это прямой путь к метаболическим нарушениям.

Чем еще опасен пропуск завтрака

Последствия не ограничиваются самочувствием в течение дня. Диетологи предупреждают о более широком влиянии на здоровье:

Организм недополучает питательные вещества — утренний прием пищи это шанс обеспечить себя клетчаткой, витаминами и минералами. Без него формируется недостаток. Парадоксальный набор веса — хотя кажется, что пропуск завтрака помогает снизить калории, на практике это часто заканчивается перееданием во второй половине дня. Ухудшение концентрации и мышления — мозг работает на глюкозе. Когда ее не хватает, падает производительность, снижается внимание и сложнее принимать решение. Риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний — исследования связывают регулярный пропуск завтрака с повышенным риском гипертонии, высокого сахара, абдоминального жира и «плохого» холестерина. Ослабление иммунной защиты — нехватка питательных веществ и усиление воспалительных процессов могут сделать организм более уязвимым к инфекциям.

Можно ли не завтракать вообще

Известность интервального голодания заставляет многих сознательно отказываться от завтрака. Однако диетологи предостерегают: этот подход не универсален. Он может подходить отдельным людям, но без сбалансированного рациона способен навредить.

Новости партнеров