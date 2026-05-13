Шесть малозаметных признаков того, что ваша собака находится в стрессе: на что стоит обратить внимание

Собаки не могут сказать словами, что их что-то беспокоит, но часто подают едва заметные сигналы через поведение и язык тела. Эксперт по уходу за животными назвала шесть признаков, которые могут свидетельствовать о стрессе или тревоге у любимца.

Об этом сообщило издание Express.

Представительница бренда пищевых добавок для животных YuMOVE Хелен Вебб объяснила, что собаки постоянно «общаются» на языке тела, однако люди не всегда правильно трактуют эти сигналы.

«Собаки не могут сказать нам, когда им трудно, но они постоянно общаются на языке тела, который мы можем пропустить или неправильно интерпретировать», — отметила эксперт.

По ее словам, даже такие распространенные действия, как зевание, облизывание губ или встряхивание после объятий, в некоторых случаях могут свидетельствовать о дискомфорте.

Эксперт объясняет, что одним из самых распространенных сигналов тревоги является так называемый «китовый глаз». В таком состоянии собака держит голову напряженно и отводит взгляд в сторону так, что становятся заметными белки глаз. Также о дискомфорте могут свидетельствовать частое моргание, прищуренные глаза или нахмуренное выражение морды.

Не менее показательными могут быть и уши. Если собака постоянно насторожена, реагирует на малейшие звуки, а уши остаются напряженными, это может означать, что животному сложно расслабиться.

По словам Хелен Вебб, владельцы часто не обращают внимания на повторяющееся облизывание губ, частое зевание или сжатый рот. В то же время такое поведение иногда сигнализирует о внутреннем напряжении. Если собака морщит морду, это также может быть признаком страха или агрессии.

Отдельное внимание эксперт советует обращать на осанку. Напряженная стойка, дрожь, хвост между лапами или шерсть, поднимающаяся на шее и спине, могут указывать на стрессовое состояние. Некоторые собаки после контакта с людьми или объятий начинают встряхиваться — таким образом они могут сбрасывать накопленное напряжение.

Поведение животного также может меняться по-разному. Одни собаки в стрессе прячутся за мебелью, отступают или вздрагивают, другие — наоборот, постоянно ищут внимания хозяина и буквально ходят за ним по пятам.

Специалист отмечает, что не стоит игнорировать и внезапные изменения в поведении. Если собака без очевидной причины начинает часто скулить, рычать или лаять, это может быть признаком эмоционального напряжения, а не просто непослушания или чрезмерного возбуждения.

Еще одним сигналом возможного стресса называют беспокойный сон. По словам Хелен Вебб, собакам нужно около 10 часов отдыха в сутки, а постоянное хождение по комнате, беспокойство или частое облизывание губ даже во время отдыха могут свидетельствовать о перегрузке нервной системы.

Эксперт советует обустроить для любимца спокойное место для сна со знакомыми вещами и любимыми игрушками. Если же тревожное поведение не исчезает или вызывает беспокойство, стоит обратиться к ветеринару.

