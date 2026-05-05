Не ведитесь на внешность: 7 пород собак с неожиданно высокой энергией

Многие породы собак создают обманчивое впечатление уравновешенных и малоподвижных животных. Впрочем, по словам экспертов, некоторые из них имеют высокий уровень энергии и требуют регулярной активности — как физической, так и умственной.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают: такие собаки лучше всего подходят людям с активным образом жизни, ведь им нужны ежедневные прогулки, игры, бег и тренировки. Без этого они могут скучать и проявлять нежелательное поведение.

В список вошли семь пород, которые часто недооценивают по уровню активности.

В частности, джек-рассел-терьеры — небольшие по размеру собаки, которые имеют очень высокий уровень энергии. По словам сертифицированного дрессировщика Эвана Доггетта, эту породу можно оценить на максимум по шкале активности. Они требуют интенсивных физических нагрузок ежедневно, в частности возможности бегать без поводка при условии надлежащей дрессировки. Ветеринар Эйми Уорнер добавляет, что такие собаки хорошо подходят для совместных тренировок с владельцами.

Далматинцы также входят в перечень пород, которые часто ошибочно считают спокойными. Эксперты объясняют, что эти собаки имеют значительный запас энергии, являются выносливыми и любят активные занятия — в частности бег и длительные прогулки. При этом они легко поддаются дрессировке и хорошо взаимодействуют с людьми.

Австралийские овчарки — рабочая порода, которая требует постоянной занятости. По словам специалистов, им необходимы как физические нагрузки, так и умственная стимуляция. Эти собаки отличаются умом, выносливостью и потребностью в активном взаимодействии с человеком.

Бостон-терьеры, несмотря на компактный размер, также имеют высокий уровень энергии. Эксперты отмечают, что эти собаки могут быть упрямыми, однако в то же время остаются дружелюбными и ориентированными на семью.

В перечень также вошли валлийские корги пемброк. Хотя их внешний вид часто ассоциируется со спокойствием, эта порода исторически использовалась для перегона скота. Именно поэтому корги обладают высокой выносливостью, нуждаются в движении и дрессировке.

Миниатюрные пинчеры - еще одна порода, которая выглядит декоративной, но имеет значительный запас энергии. По словам экспертов, эти собаки активны, бесстрашны и нуждаются в регулярных физических нагрузках для поддержания надлежащего поведения.

Бордер-терьеры также известны своей выносливостью и активностью. Они были выведены для работы вместе с фермерами и охотниками, поэтому хорошо приспособлены к длительному движению и физическим нагрузкам.

