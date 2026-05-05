После морга — пилон: фельдшер судмедэкспертизы из Житомира откровенно рассказал о своем увлечении

Житомирянин Ростислав Грищенко / © Суспільне

Житель Житомира Ростислав Грищенко работает фельдшером судебно-медицинской экспертизы в отделе исследования тел. Его ежедневная работа — подготовка умерших к погребению. Несмотря на сложность профессии, после смены он идет не отдыхать, а на тренировку по полспорту.

Сам Ростислав признается, что к такой работе привык не сразу, но со временем меняется и восприятие жизни.

«Это серьезная работа. Ведь каждый день ты видишь смерть и спокойно к этому относишься. Подготовить тело к погребению — это немалый объем работы. И когда люди видят разницу "до" и "после" — для меня это лучшая оценка», — говорит он.

Профессия повлияла и на личные взгляды

«Если произойдет что-то серьезное со здоровьем, я не буду паниковать. Я просто буду жить свои лучшие дни столько, сколько мне отведено», — делится фельдшер судмедэкспертизы.

Чтобы справиться с эмоциональной нагрузкой мужчина находит баланс в спорте. Уже несколько лет он занимается полспортом — направлением, сочетающим акробатику, силу и танец.

«Танцы мне помогают отвлекаться. Это и спорт, и сила, которая мне нужна на работе. А еще — живая коммуникация с людьми», — объясняет Ростислав.

Он отмечает, что полспорт часто воспринимают ложно.

«Когда слышат слово "пилон", думают, что это стриптиз. Но это отдельный вид спорта. Я занимаюсь им уже три года, хотя танцую гораздо дольше», — говорит он.

После смен в морге тренировки для него — способ психологической перезагрузки.

«Это мне нужно для работы. Потому что я работаю с телами — и для этого нужно обладать как физической силой, так и моральной устойчивостью», — отмечает Ростислав.

Он также рассказывает, что со временем перестал бояться вещей, которые раньше могли пугать.

«В начале работы были жуткие сны. Теперь — нет. Я спокойно ко всему отношусь», — говорит он.

Коллеги поддерживают

Ростислав рассказывает, что на работе знают о его увлечении и поддерживают.

«Бывают шутки, но все нормально. Я даже танцевал для коллег на корпоративе», — добавляет он.

По словам мужчины, полспорт для него — это больше, чем просто тренировка.

«Это искусство. Но без сил его не будет. Это и вдохновение — после занятий хочется делать больше», — говорит он.

Ростислав убежден, что несовместимых вещей нет, если они помогают человеку держать баланс и двигаться вперед.

