ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
2 хв

Після моргу — пілон: фельдшер судмедекспертизи з Житомира відверто розповів про своє захоплення

Працівник моргу з Житомира поділився, як спорт рятує від емоційного виснаження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Після моргу — пілон: фельдшер судмедекспертизи з Житомира відверто розповів про своє захоплення

Житомирянин Ростислав Грищенко / © Суспільне

Житель Житомира Ростислав Грищенко працює фельдшером судово-медичної експертизи у відділі дослідження тіл. Його щоденна робота — підготовка померлих до поховання. Попри складність професії, після зміни він іде не відпочивати, а на тренування з полспорту.

Про це йдеться у матеріалі «Суспільне. Житомир».

Сам Ростислав зізнається, що до такої роботи звик не одразу, але з часом змінюється і сприйняття життя.

Житомирянин Ростислав Грищенко працює фельдшером судово-медичної експертизи / © Суспільне

Житомирянин Ростислав Грищенко працює фельдшером судово-медичної експертизи / © Суспільне

«Це серйозна робота. Адже щодня ти бачиш смерть і спокійно до цього ставишся. Підготувати тіло до поховання — це чималий обсяг роботи. І коли люди бачать різницю "до" і "після" — для мене це найкраща оцінка», — каже він.

Професія вплинула і на особисті погляди

«Якщо станеться щось серйозне зі здоров’ям, я не панікуватиму. Я просто житиму свої найкращі дні стільки, скільки мені відведено», — ділиться фельдшер судмедекспертизи.

Щоб впоратися з емоційним навантаженням, чоловік знаходить баланс у спорті. Уже кілька років він займається полспортом — напрямком, який поєднує акробатику, силу та танець.

«Танці мені допомагають відволікатися. Це і спорт, і сила, яка потрібна мені на роботі. А ще — жива комунікація з людьми», — пояснює Ростислав.

Він наголошує, що полспорт часто сприймають хибно.

«Коли чують слово "пілон", думають, що це стриптиз. Але це окремий вид спорту. Я займаюся ним уже три роки, хоча танцюю значно довше», — каже він.

Після змін у морзі тренування для нього — спосіб психологічного перезавантаження:

«Це мені потрібно для роботи. Бо я працюю з тілами — і для цього треба мати як фізичну силу, так і моральну стійкість», — зазначає Ростислав.

Він також розповідає, що з часом перестав боятися речей, які раніше могли лякати.

«На початку роботи були моторошні сни. Зараз — ні. Я спокійно до всього ставлюся», — каже він.

Житомирянин Ростислав Грищенко / © Суспільне

Житомирянин Ростислав Грищенко / © Суспільне

Колеги підтримують

Ростислав розповідає, що на роботі знають про його захоплення і підтримують.

«Бувають жарти, але все нормально. Я навіть танцював для колег на корпоративі», — додає він.

За словами чоловіка, полспорт для нього — це більше, ніж просто тренування.

«Це мистецтво. Але без сили його не буде. Це і натхнення — після занять хочеться робити більше», — каже він.

Ростислав переконаний, що несумісних речей не існує, якщо вони допомагають людині тримати баланс і рухатися вперед.

Нагадаємо, раніше йшлося про Ентоні Ондо — студента, який знайшов нестандартний спосіб покрити витрати на вищу освіту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie