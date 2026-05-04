5 травня 2026 року — вівторок. 1531-й день війни в Україні.

Завтра, 5 травня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Ірини. Вона жила у І столітті та була дочкою правителя в місті Магеддон. За переданням, спочатку її звали Пенелопа. Вона прийняла християнську віру після настанов святого Тимофія, учня апостола Павла, і під час хрещення отримала ім’я Ірина, що означає «мир». Свята сміливо проповідувала Христа, навернула багатьох людей до віри та витерпіла жорстокі муки за відмову зректися християнства. Попри переслідування, вона залишалася непохитною. Зрештою мучениця відійшла до Господа, ставши прикладом мужності, чистоти віри та духовної сили. Її шанують як покровительку миру й твердості у випробуваннях.

5 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день акушерки. Це професійне свято присвячене акушеркам, які супроводжують жінок під час вагітності, пологів і в перші дні материнства. Його започаткували за ініціативою Міжнародної конфедерації акушерок 1992 року, щоб підкреслити важливу роль фахівчинь і фахівців цієї професії у збереженні здоров’я матері та дитини.

Також 5 травня Всесвітній день боротьби з астмою. Припадає на перший вівторок травня. Астма проявляється нападами задишки, кашлем, свистячим диханням і відчуттям стиснення у грудях. За умови своєчасної діагностики та правильного лікування більшість людей можуть вести активне й повноцінне життя.

А ще 5 травня День всесвітньої спадщини Африки. Його започаткували, щоб привернути увагу до унікальної культурної та природної спадщини африканського континенту, а також до потреби її збереження для майбутніх поколінь. Африка має величезне історичне багатство: стародавні міста, археологічні пам’ятки, національні парки, традиції народів, мови, мистецтво й духовні надбання. Багато об’єктів континенту внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

5 травня святкують День поширення інформації про апное уві сні. Його мета — привернути увагу до поширеного, але часто недооціненого порушення сну, за якого дихання людини багаторазово зупиняється або ускладнюється під час відпочинку. Апное уві сні може супроводжуватися гучним хропінням, денною втомою, головним болем зранку, сонливістю та зниженням концентрації уваги. Без лікування цей стан здатен підвищувати ризик серцево-судинних захворювань і погіршувати якість життя.

Також 5 травня Всесвітній день португальської мови. Це свято присвячене одній із найпоширеніших мов світу, якою розмовляють понад 260 мільйонів людей на кількох континентах. Дату офіційно проголосила ЮНЕСКО 2019 року, визнавши значення португальської мови як важливого засобу міжнародного спілкування, культури та співпраці. Вона є державною мовою у Португалії, Бразилії, Анголі, Мозамбіку та низці інших країн.

А ще 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Його мета — привернути увагу до рівності, гідності та повноцінної участі людей з інвалідністю в усіх сферах життя. Цей день нагадує про важливість безбар’єрного середовища, доступної освіти, працевлаштування, медичних послуг і громадського простору. Він також підкреслює необхідність подолання упереджень та дискримінації.

5 травня святкують Всесвітній день гігієни рук. Всесвітньої організації охорони здоров’я. Його мета — нагадати про важливість чистих рук як одного з найпростіших і найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій. Особливу увагу цього дня приділяють медичним закладам, адже правильна гігієна рук допомагає захищати пацієнтів і медичних працівників від небезпечних захворювань. Водночас ця звичка важлива і в повсякденному житті — вдома, на роботі, у школах та громадських місцях.

Також 5 травня Всесвітній день легеневої гіпертензії. Його мета — підвищити обізнаність про рідкісне, але серйозне захворювання, за якого підвищується тиск у судинах легень і зростає навантаження на серце. Легенева гіпертензія може проявлятися задишкою, швидкою втомою, запамороченням, болем у грудях та зниженням витривалості. Через схожість симптомів з іншими хворобами її інколи виявляють не одразу, тому рання діагностика має велике значення.

А ще 5 травня День Європи. Він присвячений єдності, миру, демократії та правам людини на європейському континенті. Саме 5 травня 1949 року було створено Раду Європи — міжнародну організацію, яка об’єднує держави для захисту прав людини, розвитку демократії та верховенства права. Тому ця дата стала символом співпраці та спільних цінностей європейських країн.

5 травня святкують Міжнародний день принцес. Цей день з’явився як розважна ініціатива, натхненна казками, мультфільмами та образом принцес у літературі й кіно. Він асоціюється не стільки з королівськими титулами, скільки з ідеями мрій, ніжності, впевненості в собі та самовираження.

