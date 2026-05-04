ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
1 хв

Росія вимкнула світло жителям 4 областей: "Укренерго" звернулося до громадян

Ситуація в енергосистемі напружена через ворожі обстріли. Фахівці назвали години, коли варто обмежити використання техніки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські атаки спричинили нові знеструмлення у чотирьох регіонах України 4 травня. Енергетики працюють над відновленням електроенергії та просять змінити звички користування електроприладами.

Про це повідомило «Укренерго».

Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях.

У тих районах, де це безпечно, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Укренерго» закликало сьогодні переносити активне споживання електроенергії на денний період — від 10:00 до 16:00. Водночас увечері зберігається потреба економити електрику. Слід обмежити користування потужними електроприладами від 18:00 до 22:00.

До слова, напередодні на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей сталися масштабні відключення світла. За словами окупаційної влади, було знеструмлено всі 14 округів Херсонщини та майже всі населені пункти Запоріжжя. Причини аварії не уточнювали, хоча раніше заявляли про активність безпілотників.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
672
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie