Росія вимкнула світло жителям 4 областей: "Укренерго" звернулося до громадян

Доповнено додатковими матеріалами

Російські атаки спричинили нові знеструмлення у чотирьох регіонах України 4 травня. Енергетики працюють над відновленням електроенергії та просять змінити звички користування електроприладами.

Про це повідомило «Укренерго».

Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях.

У тих районах, де це безпечно, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Укренерго» закликало сьогодні переносити активне споживання електроенергії на денний період — від 10:00 до 16:00. Водночас увечері зберігається потреба економити електрику. Слід обмежити користування потужними електроприладами від 18:00 до 22:00.

До слова, напередодні на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей сталися масштабні відключення світла. За словами окупаційної влади, було знеструмлено всі 14 округів Херсонщини та майже всі населені пункти Запоріжжя. Причини аварії не уточнювали, хоча раніше заявляли про активність безпілотників.

