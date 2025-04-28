Мільйони людей без світла: подробиці масштабного блекауту в Європі

Блекаут в Португалії 28 квітня 2025 / © Getty Images

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Європу вразив масштабний блекаут — мільйони людей в Іспанії, Португалії, Франції, Бельгії та Андоррі опинилися без електроенергії.

Відключення світла паралізувало транспорт, зв’язок і критичну інфраструктуру, спровокувавши хаос у великих містах.

Чи може колапс у Європі вплинути на Україну — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Масштабний блекаут у Європі

У понеділок, 28 квітня 2025 року, у низці європейських країн сталися масштабні перебої з електропостачанням. Електрики не стало на значній території Іспанії, Португалії. Також газета La Vanguardia повідомила, що знеструмлення зафіксовані в Андоррі та окремих регіонах Франції й Бельгії.

У Португалії збої у подачі електроенергії почалися майже одночасно з Іспанією.

Дата публікації 15:03, 28.04.25 Кількість переглядів 95 В Європі стався масштабний блекаут: мільйони людей без світла

Як повідомляли західні ЗМІ, в Іспанії масштабний блекаут стався о 12:30 за місцевим часом. Тоді споживання електроенергії різко знизилося з 25 184 мегават до 12 425 мегаватів.

Проте, вимкнення сталося лише на материку, тому на кількох островах живлення не вимикали, а саме:

на Канарських;

на Балеарських.

Також електрика постачається безперебійно у містах Сеута та Мелілья.

На що вплинув блекаут

За даними видання Politico, через блекаут в Іспанії та Португалії згасли світлофори, метрополітени та залізничне сполучення зупинилося. Подача електроенергії припинилася близько 12:30.

Аеропорти Іспанії та Португалії сильно постраждали від відключення електроенергії 28 квітня. Зокрема, закритий мадридський аеропорт «Барахас», що ускладнило плани подорожуючих.

Попри те, що лікарні обох країн оснащено генераторами, персоналу було доручено вимкнути комп’ютери та вжити інших заходів для економії електроенергії.

«Відключення порушило постачання електроенергії в таких великих містах, як Мадрид, Валенсія та Барселона, а також вплинуло на зв’язок, зокрема інтернет та мобільні послуги. Офіційної заяви від урядових органів поки що не було, але Міністерство внутрішніх справ Іспанії закликало громадян зберігати спокій, поки тривають розслідування», — повідомляють ЗМІ.

У Португалії блекаут зупинив роботу інфраструктури та вокзалів.

У Лісабоні перестало працювати метро. Зокрема, постраждали телекомунікаційні мережі, мобільний зв’язок. У деяких містах не працюють магазини.

Ймовірні причини

Наразі офіційно пояснення щодо того, що могло призвести до блекауту немає.

Водночас видання Euronews повідомляє, що дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент. Португальська компанія REN повідомила про пошкодження високовольтної лінії між Перпіньяном та Нарбонною через пожежу на горі Аларік.

Також оператори Red Elеctrica (Іспанія) та E-Redes (Португалія) заявили про «проблеми в європейській мережі» без подробиць.

Проте, португальські оператори електричних мереж додали, що дані, зібрані після відключення, вказують на те, що причина полягала в дисбалансі напруги, передає Expresso.

Іспанія та Португалія мають високоінтегровану енергетичну мережу, яка функціонує як енергетичний острів і пов’язана з рештою Європи через обмежену кількість трансграничних з’єднань з Францією.

Чи є загроза кібератаки

Наразі причину масштабного відключення електроенергії ще не встановили.

Кібератака не виключена, але доказів поки немає. Як передає Bloomberg, про це повідомляють Національний центр кібербезпеки Португалії, Тереза Рібера, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії та колишня міністерка енергетики Іспанії.

За даними Агентства Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA), початкові розслідування причин збоїв свідчать про технічну несправність, а не про кібератаку.

«На даний момент розслідування, здається, вказує на технічну/кабельну проблему», — повідомив речник агенства.

Роботи з відновлення

За інформацією Bloomberg, компнаія Red Electrica Іспанії вже відновила електропостачання на півночі, півдні та заході країни. Також вдалося відновити живлення на деяких підстанціях.

Директор з операцій Red Eléctrica Єдуардо Прієто повідомив, що відновлення подачі електроенергії в Іспанії може зайняти «від шести до дев’яти годин». За його словами, блекаут «це безпрецендентний інцидент», передає The Guardian.

Чи постраждає українська енергосистема

За словами джерел видання РБК-Україна, масштабні відключення електроенергії в декількох європейських країнах не повинні позначитися на енергетичній ситуації в Україні, хоч вона й належить до європейської енергосистеми.

Як зауважує джерело, українська енергосистема залишається стабільною, оскільки імпорт електроенергії практично відсутній.

«Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію — це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт», — зазначив співрозмовник.

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Низка експертів також підтверджують, що Україна не залежить від постачань з Іспанії та Португалії, тому впливу від європейських блекаутів не буде.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна готова надати допомогу європейським державам у відновленні енергетичних мереж після масштабних збоїв у постачанні електроенергії, які сталися 28 квітня.

«Ми готові поділитися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру», — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, в України може виникнути дефіцит електроенергії влітку.

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