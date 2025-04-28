Миллионы людей без света: подробности масштабного блекаута в Европе

Блекаут в Португалии 28 апреля 2025 / © Getty Images

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Европу поразил масштабный блекаут — миллионы людей в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Андорре оказались без электроэнергии.

Отключение света парализовало транспорт, связь и критическую инфраструктуру, спровоцировав хаос в больших городах.

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Масштабный блекаут в Европе

В понедельник, 28 апреля 2025 г., в ряде европейских стран произошли масштабные перебои с электроснабжением. Электричества не стало на значительной территории Испании, Португалии. Также газета La Vanguardia сообщила, что обесточения зафиксированы в Андорре и в отдельных регионах Франции и Бельгии.

В Португалии сбои в подаче электроэнергии начались почти одновременно с Испанией.

Дата публикации 15:03, 28.04.25 Количество просмотров 95 В Европе произошел масштабный блэкаут: миллионы людей остались без света

Как сообщали западные СМИ, в Испании масштабный блекаут произошел в 12:30 по местному времени. Тогда потребление электроэнергии резко снизилось с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт.

Однако отключение произошло только на материке, поэтому на нескольких островах питания не выключали, а именно:

на Канарских;

на Балеарских.

Также электричество поставляется бесперебойно в городах Сеута и Мелилья.

На что повлиял блекаут

По данным издания Politico, из-за блекаута в Испании и Португалии погасли светофоры, метрополитены и железнодорожное сообщение остановилось. Подача электроэнергии прекратилась около 12.30.

Аэропорты Испании и Португалии сильно пострадали от отключения электроэнергии 28 апреля. В частности, закрыт мадридский аэропорт «Барахас», что усложнило планы путешественников.

Несмотря на то, что больницы обеих стран оснащены генераторами, персоналу было поручено выключить компьютеры и принять другие меры для экономии электроэнергии.

«Отключение нарушило поставки электроэнергии в таких крупных городах, как Мадрид, Валенсия и Барселона, а также повлияло на связь, в частности, интернет и мобильные услуги. Официального заявления от правительственных органов пока не было, но Министерство внутренних дел Испании призвало граждан сохранять спокойствие, пока продолжаются расследования», — сообщают СМИ.

В Португалии Блэкаут остановил работу инфраструктуры и вокзалов.

В Лиссабоне перестало работать метро. В частности, пострадали телекоммуникационные сети, мобильная связь. В некоторых городах не работают магазины.

Вероятные причины

Пока официально объяснения относительно того, что могло привести к блекауту нет.

В то же время, издание Euronews сообщает, что две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент. Португальская компания REN сообщила о повреждении высоковольтной линии между Перпиньяном и Нарбонной из-за пожара на горе Аларик.

Также операторы Red Elеctrica (Испания) и E-Redes (Португалия) заявили о проблемах в европейской сети без подробностей.

Однако португальские операторы электрических сетей добавили, что данные, собранные после отключения, указывают на то, что причина заключалась в дисбалансе напряжения, передает Expresso.

Испания и Португалия имеют высокоинтегрированную энергетическую сеть, которая функционирует как энергетический остров и связана с остальной Европой из-за ограниченного количества трансграничных соединений с Францией.

Есть ли угроза кибератаки

Пока причина масштабного отключения электроэнергии еще не установлена.

Кибератака не исключена, но доказательств пока нет. Как передает Bloomberg, об этом сообщают Национальный центр кибербезопасности Португалии, Тереза Рибера, исполнительная вице-президент Европейской комиссии и бывшая министерка энергетики Испании.

По данным Агентства Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA), первоначальные расследования причин сбоев свидетельствуют о технической неисправности, а не о кибератаке.

«На данный момент расследование, кажется, указывает на техническую/кабельную проблему», — сообщил представитель агентства.

Работы по восстановлению

По информации Bloomberg, компания Red Electrica Испании уже возобновила электроснабжение на севере, юге и западе страны. Также удалось возобновить питание на некоторых подстанциях.

Директор по операциям Red Eléctrica Эдуардо Прието сообщил, что возобновление подачи электроэнергии в Испании может занять «от шести до девяти часов». По его словам, блекаут «это беспрецендентный инцидент», передает The Guardian.

Пострадает ли украинская энергосистема

По словам источников издания РБК-Украина, масштабные отключения электроэнергии в нескольких европейских странах не должны отразиться на энергетической ситуации в Украине, хотя она и относится к европейской энергосистеме.

Как отмечает источник, украинская энергосистема остается стабильной, поскольку импорт электроэнергии практически отсутствует.

«Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию — это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт», — отметил собеседник.

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Ряд экспертов также подтверждают, что Украина не зависит от поставок из Испании и Португалии, поэтому влияния европейских блекаутов не будет.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина готова оказать помощь европейским государствам в восстановлении энергетических сетей после масштабных сбоев в поставках электроэнергии, которые произошли 28 апреля.

«Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру», — написал он в соцсети Х.

Напомним, у Украины может возникнуть дефицит электроэнергии летом.

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