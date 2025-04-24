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Херсон без светофоров: как в городе пытаются избежать ударов дронов
Россияне сознательно продолжают терроризировать гражданское население Украины.
В Херсоне временно отключили светофоры из-за роста угрозы со стороны российских дронов. Такое решение было принято совместно с военными.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
«Оккупанты продолжают охотиться на гражданские автомобили. Светофор останавливает машину, а значит, делает ее легкой мишенью для российских военных», — говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей города быть максимально осторожными на дорогах и следить за передвижением пешком или автотранспортом.
Напомним, 22 апреля в Херсоне из-за атаки российских дронов пострадала больница, ранения получили четыре человека.