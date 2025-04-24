Херсон без светофоров: как в городе пытаются избежать ударов дронов

Херсон отключает светофоры из-за активности дронов

Реклама

В Херсоне временно отключили светофоры из-за роста угрозы со стороны российских дронов. Такое решение было принято совместно с военными.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

«Оккупанты продолжают охотиться на гражданские автомобили. Светофор останавливает машину, а значит, делает ее легкой мишенью для российских военных», — говорится в сообщении.

Реклама

В ОВА призвали жителей города быть максимально осторожными на дорогах и следить за передвижением пешком или автотранспортом.

Напомним, 22 апреля в Херсоне из-за атаки российских дронов пострадала больница, ранения получили четыре человека.