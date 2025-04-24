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- Війна
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Херсон без світлофорів: як у місті намагаються уникнути ударів дронів
Росіяни свідомо продовжують тероризувати цивільне населення України.
У Херсоні тимчасово відключили світлофори через зростання загрози з боку російських дронів. Таке рішення було ухвалене спільно з військовими.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
«Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових», — йдеться в повідомленні.
В ОВА закликали мешканців міста бути максимально обережними на дорогах та пильнувати під час пересування пішки або автотранспортом.
Нагадаємо, 22 квітня у Херсоні через атаку російських дронів постраждала лікарня, поранення отримали четверо осіб.