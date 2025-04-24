ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Херсон без світлофорів: як у місті намагаються уникнути ударів дронів

Росіяни свідомо продовжують тероризувати цивільне населення України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Херсон відключає світлофори через активність дронів

Херсон відключає світлофори через активність дронів

У Херсоні тимчасово відключили світлофори через зростання загрози з боку російських дронів. Таке рішення було ухвалене спільно з військовими.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових», — йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали мешканців міста бути максимально обережними на дорогах та пильнувати під час пересування пішки або автотранспортом.

Нагадаємо, 22 квітня у Херсоні через атаку російських дронів постраждала лікарня, поранення отримали четверо осіб.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie