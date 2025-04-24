Херсон без світлофорів: як у місті намагаються уникнути ударів дронів

Херсон відключає світлофори через активність дронів

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У Херсоні тимчасово відключили світлофори через зростання загрози з боку російських дронів. Таке рішення було ухвалене спільно з військовими.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових», — йдеться в повідомленні.

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В ОВА закликали мешканців міста бути максимально обережними на дорогах та пильнувати під час пересування пішки або автотранспортом.

Нагадаємо, 22 квітня у Херсоні через атаку російських дронів постраждала лікарня, поранення отримали четверо осіб.