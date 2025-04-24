Оселедець — улюблений продукт багатьох людей / © Pixabay

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Магазинний оселедець часто буває пересоленим. Є прості поради, які допоможуть вам купити смачну рибу.

На що треба звернути увагу під час покупки

По-перше, вибирайте великого оселедця, адже жирну рибу практично неможливо пересолити.

По-друге, серед запропонованого асортименту постарайтеся обирати риб-самців. Впізнати його можна по широкому піджатому черевці і горбатій спинці, тоді як спинка самок пряма і рівна, а черевце об’ємне та звисаюче.

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По-третє, огляньте хвіст. Деформація хвоста може свідчити про надлишок солі. У пересолених оселедців хвіст часто буває деформований, викривлений в одну або іншу сторону.

Раніше ми писали, як приготувати кефірний маринад для оселедця. Більше про це читайте у новині.