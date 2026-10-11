Атмосферний фронт розділить Україну: де пройдуть дощі та похолодає

У частині країни ще буде тепло / © pexels.com

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У неділю, 11 жовтня, в Україні очікується контрастна погода. Поки південь і схід насолоджуватимуться сонцем на захід країни атмосферний фронт принесе невеликі дощі. Подекуди можливий тума

Про це повідомив «Укргідроцентцентр».

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Сьогодні найтепліше буде на півдні та південному сході країни.

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У південних областях стовпчики термометрів вдень показуватимуть +18 — +20 градусів, а місцями до +23.

У східних регіонах удень повітря прогріється до +20 — +22 градусів.

У центральних регіонах дощитиме лише місцями на Черкащині в другій половині дня. Температура повітря становитиме +8…+13 градусів уночі та +20…+25 градусів удень.

На заході вдень температура повітря коливатиметься в межах +10 — +14 градусів. У

У північних областях синоптики прогнозують хмарність, температура повітря вдень становитиме +17 — +20 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що цього року метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму. Водночас попередні прогнози щодо зими показують, що сезон може виявитися теплішим за норму.

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