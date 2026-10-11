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Атмосферний фронт розділить Україну: де пройдуть дощі та похолодає
Атмосферний фронт принесе дощі та зниження температури в частині областей. Водночас на решті території ще збережеться тепло до +24 градусів.
У неділю, 11 жовтня, в Україні очікується контрастна погода. Поки південь і схід насолоджуватимуться сонцем на захід країни атмосферний фронт принесе невеликі дощі. Подекуди можливий тума
Про це повідомив «Укргідроцентцентр».
Сьогодні найтепліше буде на півдні та південному сході країни.
У південних областях стовпчики термометрів вдень показуватимуть +18 — +20 градусів, а місцями до +23.
У східних регіонах удень повітря прогріється до +20 — +22 градусів.
У центральних регіонах дощитиме лише місцями на Черкащині в другій половині дня. Температура повітря становитиме +8…+13 градусів уночі та +20…+25 градусів удень.
На заході вдень температура повітря коливатиметься в межах +10 — +14 градусів. У
У північних областях синоптики прогнозують хмарність, температура повітря вдень становитиме +17 — +20 градусів.
Раніше синоптик повідомив, що цього року метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму. Водночас попередні прогнози щодо зими показують, що сезон може виявитися теплішим за норму.