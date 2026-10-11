- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Атмосферный фронт разделит Украину: где пройдут дожди и похолодает
Атмосферный фронт принесет дожди и понижение температуры в части областей. В то же время на остальной территории еще сохранится тепло до +24 градусов.
В воскресенье, 11 октября, в Украине ожидается контрастная погода. Пока юг и восток будут наслаждаться солнцем на западе страны атмосферный фронт принесет небольшие дожди. Кое-где возможен тума
Об этом сообщил «Укргидроцентцентр».
Сегодня теплее всего будет на юге и юго-востоке страны.
В южных областях столбики термометров днем будут показывать +18 — +20 градусов, а местами до +23.
В восточных регионах днем воздух прогреется до +20 — +22 градусов.
В центральных регионах будет дождь лишь местами Черкасской области во второй половине дня. Температура воздуха будет составлять +8…+13 градусов ночью и +20…+25 градусов днем.
На западе днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10-14 градусов. В
В северных областях синоптики прогнозируют облачность, температура воздуха днем составит +17-20 градусов.
Ранее синоптик сообщил, что в этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы. В то же время предварительные прогнозы по зиме показывают, что сезон может оказаться теплее нормы.