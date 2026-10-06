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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Тепло или сильные морозы?: синоптик озвучил прогноз на зиму

По предварительным прогнозам синоптиков, зима 2026/2027 будет теплее нормы, но есть нюанс.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Белка.

Белка. / © pexels.com

В этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы. В то же время предварительные прогнозы относительно зимы показывают, что сезон может оказаться теплее нормы. Впрочем, исключать периоды резкого похолодания нельзя.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в блиц-интервью «Телеграфу».

По ориентировочному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, октябрь в Украине будет близок к климатической норме — среднемесячная температура ожидается на уровне 6–12 градусов тепла. В ноябре температура может превысить норму примерно на 1 градус.

По словам синоптика, еще теплее, по предварительным расчетам, могут быть декабрь, январь, февраль и март — примерно на 2 градуса выше климатических показателей. Впрочем, холодные периоды будут. В то же время пока говорить о конкретных значениях слишком рано.

«В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания. Мы должны не забывать, что 15-20-градусные морозы зимой в нашей климатической зоне — нормальное явление. Другой вопрос — в продолжительности таких периодов и в сочетании с опасными зимними явлениями погоды», — отметил Постригань.

Изменение климата — что известно

В Тихом океане набирает силу чрезвычайно мощный Эль-Ниньо. По оценкам синоптиков, он может войти в число сильнейших за всю историю наблюдений и существенно изменить погоду в разных регионах планеты. Феномен уже оказывает влияние на глобальную температуру. Речь идет об аномальной жаре и засухах, а также сильных ливнях, штормах и масштабных наводнениях.

В то же время новые данные свидетельствуют, что текущий Эль-Ниньо уже к концу века может сделать непригодными для жизни некоторые регионы. Он принесет более сильные дожди и наводнения в отдельные регионы Южной Америки и юга США. В Индии годы с Эль-Ниньо обычно сопровождаются более слабым муссоном, тогда как Индонезия и Австралия чаще сталкиваются с засухами и дефицитом воды.

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