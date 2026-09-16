В Украине близится похолодание: какие цветы нужно защитить от первых заморозков

Цветы и похолодание

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В середине сентября в Украине еще держится теплая погода, а цветы на клумбах продолжают цвести. Однако осенние ночи постепенно становятся холоднее, поэтому владельцам теплолюбивых растений уже следует следить за прогнозами.

Пока температура остается комфортной, ничего срочно делать не нужно. Однако перед первыми заморозками некоторые цветы придется защитить, одни достаточно накрыть на ночь, горшки можно перенести в защищенное место, а теплолюбивые клубни и корневища со временем подготовить к зимовке.

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Когда ждать похолодания в Украине

Пока погода не заставляет спешить с укрытием цветов. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 16-18 сентября в Украине преимущественно будет без осадков, лишь на западе 17-18 сентября днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет +6…+14 °C, днем — +20…+27 °C.

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Однако уже в начале следующей недели синоптическая ситуация может заметно измениться. Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует похолодание с понедельника, 21 сентября. По ее словам, дневная температура в Украине может снизиться до +10…+17 °C, а из-за прохождения атмосферных фронтов прибавится дождей. В то же время синоптики не подчеркивают, что этот прогноз еще нуждается в уточнении и после похолодания теплые дни могут вернуться.

Само похолодание еще не означает, что по всей стране начнутся сразу заморозки. Однако для второй половины сентября они уже не являются чем-то необычным. По климатическим данным Укргидрометцентра, заморозки в Украине фиксировались во второй и третьей декадах сентября, а в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде.

Поэтому нынешнее тепло — не причина уже сейчас накрывать клумбы, но хороший момент подготовиться. Особенно внимательно стоит следить за ночной температурой в своем регионе, как только в прогнозе появится угроза заморозки, прежде всего защите потребуют теплолюбивые цветы.

Какие цветы защищать прежде всего

Самыми чувствительными к морозу являются георгины, канны, клубневые бегонии и пеларгонии. Пока стоит тепло, они могут оставаться на своих местах, но перед прогнозируемой холодной ночью следует действовать в зависимости от вида растения.

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Если ожидается лишь кратковременная заморозка, растения на клумбе можно накрыть легким садовым укрывным материалом. Горшки и кашпо проще перенести на ночь в защищенное место.

Георгины

Георгины не являются морозостойкими, хотя способны цвести до осени. Если прогнозируют только кратковременный заморозок и хочется продлить цветение, кусты можно накрыть на ночь.

После первого мороза листья и стебли могут почернеть. Тогда можно переходить к подготовке растения к зимовке — обрезать надземную часть и при необходимости выкопать клубни.

Канны

Канны также относятся к теплолюбивым растениям. Перед непродолжительным осенним заморозком их можно защитить укрытием, а канны в контейнерах перенести в место, где температура не опустится ниже нуля.

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Когда сезон завершится и надземная часть начнет отмирать, в холодном климате корневища выкапывают и хранят зимой в защищенном от мороза месте.

Бегонии

Бегонии особенно чувствительны к морозу. Горшечные растения перед холодными ночами проще всего перенести под крышу или в помещение.

Картофельные бегонии, которые планируют сохранить до следующего года, рекомендуют выкапывать до первых заморозков, а не ждать, пока мороз повредит растение.

Пеларгонии и петунии

Пеларгонии мороза не выдерживают, поэтому перед его наступлением контейнерные растения следует перенести в защищенное место. Если пеларгонию планируют хранить зимой, ее не следует оставлять на улице до морозной ночи.

Петунии также чувствительны к холоду. Чтобы продлить их цветение после короткого похолодания, растения на клумбе можно накрыть, а кашпо перенести в защищенное место.

Цинии, бальзамины, колеусы и фуксии

Первые заморозки представляют опасность и для других популярных декоративных растений. Цинии, бальзамины и колеусы чувствительны к морозу, поэтому одна холодная ночь может сильно повредить или завершить сезон. Если после короткого похолодания снова прогнозируют тепло, растения можно на ночь накрыть, чтобы попытаться продлить их цветение или сохранить декоративные листья.

Особенно чувствительны к морозу бальзамины. Цинии также относятся к теплолюбивым однолетникам, а колеусы выращивают ради декоративных листьев, страдающих низкими температурами.

С фуксиями нужно учитывать разновидность растения. Теплолюбивые фуксии не морозостойки, поэтому контейнерные растения, которые планируют сохранить до следующего сезона, перед заморозками лучше перенести в защищенное от мороза место.

Какие цветы не нуждаются в поспешной защите

Не все цветы одинаково чувствительны к понижению температуры. Астры, многие садовые хризантемы, анютины глазки, календула, львиный зев, декоративная капуста и некоторые сорта гвоздик способны переносить прохладную осеннюю погоду лучше, чем теплолюбивые бегонии, петунии, пеларгонии или цинии.

Например, анютины глазки хорошо чувствуют себя при низких плюсовых температурах и могут выдерживать легкие заморозки. Календула и львиный зев также относятся к более холодостойким сезонным цветам, поэтому первая прохладная ночь не обязательно означает завершение их цветения. Декоративная капуста особенно хорошо переносит осенний холод и сохраняет декоративность даже после заморозков.

Это не означает, что все эти растения одинаково выдержат сильное или длительное понижение температуры — устойчивость зависит от вида, сорта, состояния растения и условий выращивания. Если прогнозируют заморозки, а важно как можно дольше сохранить цветы и бутоны, их можно дополнительно накрыть на ночь. Однако из-за обычного сентябрьского похолодания спешить с такими растениями не нужно.

Как защитить клумбу перед холодной ночью

Если синоптики прогнозируют заморозки, прежде всего нужно позаботиться о наиболее теплолюбивых растениях. Цветы в открытом грунте можно накрыть агроволокном или другим легким укрывным материалом, а контейнерные растения перенести в защищенное место.

Укрытие лучше установить до ночного понижения температуры, а после того, как угроза заморозка пройдет, снять. Оставлять растения надолго под плотным материалом не нужно — им необходимы свет и циркуляция воздуха.

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