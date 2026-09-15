Синоптики предупреждают о похолодании / © Pixabay

Реклама

Благодаря влиянию антициклона в большинстве регионов Украины 16 сентября будет тепло и солнечно. В то же время синоптики предупреждают об утренних туманах на западе и резком похолодании с дождями уже в ближайшие дни.

Подробный прогноз погоды в Украине на 16 сентября читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине 16 сентября солнечную и тёплую погоду. По её словам, теплее всего будет в западных областях — ожидается от +22 до +26 градусов тепла.

Реклама

В большинстве областей в течение дня ожидается от +20 до +23 градусов тепла, в восточных регионах будет прохладнее — там ожидается от +17 до +20 градусов тепла.

В то же время она предупреждает, что с 21 сентября в Украине станет прохладнее.

«Температура воздуха значительно снизится и в течение дня составит от +10 до +17 °. Учащатся дожди. Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки», — отмечает Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, 16 сентября антициклон из Румынии принесет в Украину сухую погоду с переменной облачностью и северо-западным ветром со скоростью 5–10 м/с. Благодаря солнечному прогреву температура воздуха днем составит +20…+25 градусов тепла, хотя ночи останутся прохладными — от +6 до +12.

Реклама

Исключением станут восточные области, где из-за облачности ночь будет теплее — ожидается от +10 до +15 градусов тепла, а днём — немного прохладнее: столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов тепла.

Погода в Украине 16 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о ночном и утреннем тумане в западных областях, видимость составит 200–500 м. В связи с опасными гидрометеорологическими явлениями в этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о тумане в западных областях 16 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 16 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В Киеве ночью будет около +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

Реклама

Погода во Львове

Во Львовской области 16 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, прогнозируют синоптики. Ночью и утром будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 16 сентября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

В Харькове ночные температуры составят от +11 до +13 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов выше нуля.

В Одессе температура ночью составит +12…+14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +20 до +21 градуса тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 16 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью +7…+12 градусов тепла;

днём от +19 до +24 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +10 до +12 градусов тепла;

днём от +19 до +21 градуса тепла.

Напомним, согласно модельным расчетам европейской службы мониторинга климата, средняя температура в сентябре и октябре в Центральной и Восточной Европе, как ожидается, будет выше нормы.

Новости партнеров

Новости партнеров