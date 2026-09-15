Не холодильник и не носок: где хранить чеснок, чтобы он не портился месяцами

Положите чеснок в банке и он дольше будет оставаться свежим / © Freepik

Реклама

Чеснок хорошо хранится в течение длительного времени, если его головки перед закладкой правильно высушены, а место хранения сухое, темное и хорошо вентилируемое. Один из простых домашних способов – положить неочищенные головки в сухую стеклянную банку, но не закрывать ее герметично.

Об этом пишет Ofeminin.

Реклама

Какой чеснок подходит для длительного хранения.

Прежде всего, стоит перебрать урожай или купленный чеснок. Для длительного хранения подходят только твердые, здоровые головки с сухой, невредимой шелухой.

Реклама

Мягкие, влажные, поврежденные или уже потемневшие головки лучше использовать в ближайшее время. Если положить их вместе с хорошими, одна извращенная головка может стать источником проблем для всего запаса.

Важный этап – просушивание . Чеснок не стоит сразу складывать на длительное хранение, если его шелуха еще влажная: лишняя влага создает благоприятные условия для плесени и гниения.

Зачем нужна стеклянная банка

Для этого способа понадобятся чистые и совершенно сухие стеклянные банки. Головки чеснока кладут внутрь целыми и неочищенными , почти вверх, но не стоит сильно их утрамбовывать.

Самый важный момент – не закрывать банку герметичной крышкой. Вместо нее можно использовать несколько слоев марли, закрепив их резинкой.

Реклама

Так воздух будет циркулировать внутри, а лишняя влага не будет накапливаться. Именно влага часто становится причиной того, что чеснок начинает портиться, укрываться плесенью или терять плотность.

Где держать банку с чесноком

Банка лучше всего поставить в сухое, темное и прохладное место – например, в кухонный шкаф или амбар. Она должна стоять подальше от плиты, батареи, других источников тепла и прямых солнечных лучей.

Как пишет Blikk, стабильная температура и низкая влажность помогают чесноку дольше оставаться твердым и свежим и не давать зеленых побегов.

Чеснок нужна вентиляция, поэтому не стоит прятать банку в герметичный шкаф без доступа воздуха или ставить его в место с высокой влажностью. Рядом с раковиной или над плитой для такого запаса тоже не самое лучшее место.

Реклама

Чеснок нужно периодически проверять

Даже если все условия кажутся правильными, запас время от времени нужно осматривать. Приблизительно раз в несколько недель следует проверять головки и сразу забирать те, что стали мягкими или изменили цвет.

Не стоит ждать, пока испортится весь запас. Отдельные головки могут портиться быстрее других из-за микроповреждений, которые не всегда заметны при первом осмотре.

Еще один признак, который легко заметить, – зеленые побеги . Они не обязательно означают, что чеснок испортился, но свидетельствуют о том, что головка вышла из покоя и ее лучше использовать в ближайшее время.

В общем, главный принцип прост: для длительного хранения чеснока нужны сухость, тьма, прохлада и циркуляция воздуха . А стеклянная банка с марлей может стать удобным домашним вариантом, если соблюдать эти условия.

Напомним, многие хранят картофель неправильно, из-за чего он быстро портится. Эксперты рассказали о старинном способе, позволяющем хранить клубень свежим почти до нового урожая .

Новости партнеров