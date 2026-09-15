"Думаю, они знали": Зеленский об ударе РФ по поезду с американцами

Зеленский предположил, что РФ знала об американцах в поезде перед ударом / © Associated Press

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Москва могла знать о присутствии американцев и европейской делегации в пассажирском поезде, по которому на днях ударил российский беспилотник.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью CBS News.

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По словам Зеленского, он не исключает, что российская сторона знала о составе находившейся в поезде делегации.

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«Может быть, они не знали, что там были какие-то американцы, или, возможно, наоборот, они знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали», — сказал Зеленский CBS News.

Президент связывает удар с присутствием в поезде большой международной делегации.

«Вот почему европейцы, американцы, большая делегация были в этом поезде, и они атаковали», — заявил он.

Российская атака на поезд у границы с Польшей: что известно

Напомним, удар по поезду произошел в воскресенье, 13 сентября. Российский беспилотник попал в пассажирский поезд, которым ехали иностранные чиновники во время визита в Украину. На Волынской таможне подтвердили российскую атаку в районе пункта пропуска «Ягодин».

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Среди пассажиров были представители Европы и бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. После атаки делегации пришлось эвакуироваться недалеко от польской границы.

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