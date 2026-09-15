- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 712
- Время на прочтение
- 1 мин
"Думаю, они знали": Зеленский об ударе РФ по поезду с американцами
Зеленский считает этот случай частью российской стратегии устрашения украинского и иностранного руководства.
Москва могла знать о присутствии американцев и европейской делегации в пассажирском поезде, по которому на днях ударил российский беспилотник.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью CBS News.
По словам Зеленского, он не исключает, что российская сторона знала о составе находившейся в поезде делегации.
«Может быть, они не знали, что там были какие-то американцы, или, возможно, наоборот, они знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали», — сказал Зеленский CBS News.
Президент связывает удар с присутствием в поезде большой международной делегации.
«Вот почему европейцы, американцы, большая делегация были в этом поезде, и они атаковали», — заявил он.
Российская атака на поезд у границы с Польшей: что известно
Напомним, удар по поезду произошел в воскресенье, 13 сентября. Российский беспилотник попал в пассажирский поезд, которым ехали иностранные чиновники во время визита в Украину. На Волынской таможне подтвердили российскую атаку в районе пункта пропуска «Ягодин».
Среди пассажиров были представители Европы и бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. После атаки делегации пришлось эвакуироваться недалеко от польской границы.