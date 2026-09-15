«Это сохранит сотни жизней»: украинцам могут открыть военную карту движения «Шахедов»

Гражданским хотят открыть военную карту движения «Шахедов»: что предлагает «Флэш» / © ТСН.ua

Реклама

В Украине предлагают предоставить гражданскому населению доступ к онлайн-карте перемещения вражеских ударных БПЛА или ввести уведомления об их приближении.

С такой инициативой выступил специалист по радиотехнологиям и военный эксперт, а также советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Реклама

«Флэш» напомнил, что доступ к карте уже имеют «Укрзалізниця», киевские АЗС и другие объекты. Он объяснил, что враг также получает эту информацию просто потому, что при таком количестве пользователей невозможно сохранить информацию в тайне.

Реклама

Кроме того, доступ к карте о движении «Шахедов» имеют администраторы сотен каналов в Telegram, которые словами пересказывают то, что видят.

«Вопрос: Найдите хотя бы одну причину, почему не предоставить эту информацию всему населению? Это сохранит потенциально сотни жизней. Мы в Минобороны несколько раз обсуждали этот вариант между собой, аргументы против не нашли. Сверхточные координаты, номера целей, служебная информация и информация об особых целях будут доступны только военным. Гражданским нужно видеть только где сейчас угроза», — подчеркнул эксперт.

Бескрестнов предлагает и другие варианты:

Предупреждать человека, когда «Шахед» приближается к нему, и указывать расстояние до «Шахеда».

Или давать информацию только над городами, чтобы не давать врагу информацию о том, где и что мы видим РЛС.

Или показывать Шахеды по квадратам с точностью например 2 на 2 км.

Ранее Сергей «Флэш» предупредил, что Россия готовит новое оружие, опаснее реактивных «Шахедов».

Реклама

Напомним, по информации Reuters, Украина испытала новые перехватчики против реактивных дронов РФ, но тестирование прошло не по плану.

Новости партнеров

Новости партнеров