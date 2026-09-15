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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Это сохранит сотни жизней»: украинцам могут открыть военную карту движения «Шахедов»

Советник президента предложил предоставить украинцам доступ к карте движения «Шахедов».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Гражданским хотят открыть военную карту движения "Шахедов": что предлагает "Флэш"

Гражданским хотят открыть военную карту движения «Шахедов»: что предлагает «Флэш» / © ТСН.ua

В Украине предлагают предоставить гражданскому населению доступ к онлайн-карте перемещения вражеских ударных БПЛА или ввести уведомления об их приближении.

С такой инициативой выступил специалист по радиотехнологиям и военный эксперт, а также советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Флэш» напомнил, что доступ к карте уже имеют «Укрзалізниця», киевские АЗС и другие объекты. Он объяснил, что враг также получает эту информацию просто потому, что при таком количестве пользователей невозможно сохранить информацию в тайне.

Кроме того, доступ к карте о движении «Шахедов» имеют администраторы сотен каналов в Telegram, которые словами пересказывают то, что видят.

«Вопрос: Найдите хотя бы одну причину, почему не предоставить эту информацию всему населению? Это сохранит потенциально сотни жизней. Мы в Минобороны несколько раз обсуждали этот вариант между собой, аргументы против не нашли. Сверхточные координаты, номера целей, служебная информация и информация об особых целях будут доступны только военным. Гражданским нужно видеть только где сейчас угроза», — подчеркнул эксперт.

Бескрестнов предлагает и другие варианты:

  • Предупреждать человека, когда «Шахед» приближается к нему, и указывать расстояние до «Шахеда».

  • Или давать информацию только над городами, чтобы не давать врагу информацию о том, где и что мы видим РЛС.

  • Или показывать Шахеды по квадратам с точностью например 2 на 2 км.

Ранее Сергей «Флэш» предупредил, что Россия готовит новое оружие, опаснее реактивных «Шахедов».

Напомним, по информации Reuters, Украина испытала новые перехватчики против реактивных дронов РФ, но тестирование прошло не по плану.

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