«Планировали серию убийств»: В США разоблачили группу, связанную с российской разведкой

В США разоблачили шпионов РФ / © Associated Press

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Министерство юстиции США выдвинуло обвинение группе граждан России, которых американские власти связывают с российскими спецслужбами.

Об этом сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, передает ABC News.

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По словам генпрокурора, фигуранты дела работали на российскую разведку и планировали серию убийств в разных странах.

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В частности, по данным американских властей, группа готовила покушение на «российского диссидента», который, как они считали, находился в Вашингтоне.

В то же время Бланш не раскрыл имена обвиняемых. Также генеральный прокурор не уточнил, о каком именно российском оппозиционере идет речь, и не сообщил, когда планировалось совершить покушение.

Дело рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что полиция Словакии задержала трех иностранных граждан по подозрению в сговоре с целью поджога завода Skyeton, принадлежащего Украине и занимающегося производством современных беспилотников.

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Мы ранее информировали, что по меньшей мере 20 из 117 российских дипломатов в Австрии оказались связанными с ГРУ, СВР и ФСБ, превратив Вену в главный разведывательный центр Кремля на Западе.

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