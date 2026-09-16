ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

«Планировали серию убийств»: В США разоблачили группу, связанную с российской разведкой

По версии следствия, они могли быть причастны к финансированию террористической деятельности и подготовке заказных убийств в разных странах мира.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В США разоблачили шпионов РФ

В США разоблачили шпионов РФ / © Associated Press

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение группе граждан России, которых американские власти связывают с российскими спецслужбами.

Об этом сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, передает ABC News.

По словам генпрокурора, фигуранты дела работали на российскую разведку и планировали серию убийств в разных странах.

В частности, по данным американских властей, группа готовила покушение на «российского диссидента», который, как они считали, находился в Вашингтоне.

В то же время Бланш не раскрыл имена обвиняемых. Также генеральный прокурор не уточнил, о каком именно российском оппозиционере идет речь, и не сообщил, когда планировалось совершить покушение.

Дело рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что полиция Словакии задержала трех иностранных граждан по подозрению в сговоре с целью поджога завода Skyeton, принадлежащего Украине и занимающегося производством современных беспилотников.

Мы ранее информировали, что по меньшей мере 20 из 117 российских дипломатов в Австрии оказались связанными с ГРУ, СВР и ФСБ, превратив Вену в главный разведывательный центр Кремля на Западе.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie