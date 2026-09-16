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«Планировали серию убийств»: В США разоблачили группу, связанную с российской разведкой
По версии следствия, они могли быть причастны к финансированию террористической деятельности и подготовке заказных убийств в разных странах мира.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение группе граждан России, которых американские власти связывают с российскими спецслужбами.
Об этом сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, передает ABC News.
По словам генпрокурора, фигуранты дела работали на российскую разведку и планировали серию убийств в разных странах.
В частности, по данным американских властей, группа готовила покушение на «российского диссидента», который, как они считали, находился в Вашингтоне.
В то же время Бланш не раскрыл имена обвиняемых. Также генеральный прокурор не уточнил, о каком именно российском оппозиционере идет речь, и не сообщил, когда планировалось совершить покушение.
Дело рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
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