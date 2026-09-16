Флаг Финляндии

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Финские правоохранители близятся к завершению расследования масштабной схемы обхода санкций ЕС против России.

Об этом пишет Guild Hall.

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Финские правоохранительные органы завершают расследование дела о систематическом нарушении санкционного режима Европейского Союза, введенного в отношении Российской Федерации.

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По данным следствия, в течение 2022 и 2023 годов две компании из Восточной Финляндии создали стабильный канал незаконного снабжения, через который в Россию вывезли промышленную продукцию общей стоимостью около 5,9 миллиона евро.

Как сообщает Yle, в основной перечень товаров входили высокоточные гидравлические насосы, электродвигатели и различные клапаны. Их прямые поставки в РФ от июля 2022 года запрещены правилами ЕС из-за возможности использования такого оборудования в военной и тяжелой промышленности.

Финские таможенники установили, что организаторы схемы использовали фальшивые транзитные декларации и маршруты, которые должны были скрыть подлинное направление перемещения грузов.

В частности, экспортная компания декларировала в таможенных органах, что отправляет оборудование клиентам в Казахстане и Турции. Однако в ходе оперативных мероприятий и проверки сопроводительных документов правоохранители выяснили, что фактическим конечным пунктом назначения всех грузов была Россия.

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В схему также привлекли другую финскую компанию. Она отвечала за временное хранение, переоформление и организацию дальнейшей транспортировки товаров, на которые распространялись санкции.

В настоящее время таможня Финляндии подозревает двух человек в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах. Ожидается, что до конца текущего года материалы расследования будут переданы в прокуратуру Восточной Финляндии, после чего могут быть предъявлены официальные обвинения.

В то же время, один из ключевых фигурантов этого дела уже является ответчиком в четырех других уголовных производствах. Они также касаются незаконного экспорта и нарушения европейского санкционного законодательства и рассматриваются в суде.

Ранее сообщалось, что китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна.

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Мы ранее информировали, что в ЕС не договорились о продлении индивидуальных санкций против РФ за день до их всплытия и устроили «торги» за снятие ограничений с российских богачей.

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