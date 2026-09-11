Плановая липосакция обернулась трагедией еще до операции: что случилось с 27-летней инфлюенсершей

Оливия Орас. Фото: Instagram\@ladyoliviaoras

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В Финляндии полиция выясняет обстоятельства смерти 27-летней инфлюенсерши Оливии Орас, которая потеряла сознание перед запланированной липосакцией в частной клинике Хельсинки.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Обстоятельства её смерти в настоящее время расследует полиция Хельсинки. Правоохранительные органы получили запрос о проведении расследования и рассматривают дело как убийство при отягчающих обстоятельствах по неосторожности.

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По словам родителей Орас, ей делали местную анестезию и вводили препараты, необходимые перед запланированной липосакцией. Именно на этом этапе состояние девушки резко ухудшилось — она потеряла сознание.

Инфлюенсера перевезли из Центра пластической хирургии в Университетскую больницу Хельсинки. Спасти её не удалось — 3 сентября Орас скончалась.

В полиции пока не сообщают, что именно могло привести к смерти 27-летней женщины. Расследование находится на начальном этапе, поэтому других подробностей правоохранительные органы пока не разглашают.

Университетская больница Хельсинки отдельно разъяснила порядок оказания помощи пациентам частных медицинских учреждений. Такие клиники сами несут ответственность за своих пациентов и, как правило, пользуются частными службами скорой помощи для их транспортировки. В экстренных ситуациях они также могут обратиться за помощью в больницу.

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Центр пластической хирургии после смерти Орас не прекратил работу — там по-прежнему можно записаться на косметические и пластические процедуры. В то же время после того, как эта история получила широкую огласку в СМИ, с сайта учреждения исчезли профили его сотрудников.

Напомним, в Индии семья была уверена, что кремировала своего пропавшего сына, и уже провела церемонию прощания. Однако почти через три недели выяснилось: мужчина всё это время был жив и находился за решёткой.

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