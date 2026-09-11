Секс и слепота: ученые предупредили о рисках, связанных с популярными таблетками для эрекции

Эректильная дисфункция / © Getty Images

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Старый миф о том, что чрезмерное увлечение сексом может привести к слепоте, неожиданно обрёл научное продолжение. Правда, учёные обнаружили потенциальную опасность не в сексуальной активности, а в препаратах, которые используют для борьбы с эректильной дисфункцией.

Об этом сообщает издание Science Alert.

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Крупное исследование, результаты которого опубликованы в British Journal of Ophthalmology, выявило связь между длительным регулярным приемом тадалафила — препарата, известного под торговой маркой Cialis, — и повышенным риском развития глаукомы.

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В то же время ученые подчеркивают: полученные результаты не означают, что секс вредит глазам, а однократный прием препарата не ведет к неизбежной потере зрения.

Тадалафил широко применяется для лечения эректильной дисфункции — проблем с достижением или поддержанием эрекции. Препарат также назначают мужчинам с симптомами, связанными с увеличением предстательной железы, в частности с частыми или срочными позывами к мочеиспусканию и слабой струей мочи.

Исследователи проанализировали медицинские данные мужчин в возрасте от 40 лет, которые регулярно принимали тадалафил не менее трёх месяцев.

Для этого они использовали TriNetX Analytics Network — обширную базу обезличенных медицинских записей из 21 страны.

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В исследование вошли 36 927 мужчин, у которых до начала наблюдения не было диагноза «глаукома». Их сравнили с такой же по численности группой мужчин, которые не принимали препараты этого класса.

Учёные также учли ряд факторов, способных влиять на риск развития глаукомы, в частности возраст, курение, состояние здоровья и приём других лекарств. Наблюдение продолжалось до пяти лет.

Что показало исследование

Результаты показали, что в течение пяти лет глаукому диагностировали у 3,93% мужчин, регулярно принимавших тадалафил, по сравнению с 3,16% среди тех, кто не принимал препараты этого класса.

Исследователи охарактеризовали это как 22-процентное увеличение относительного риска.

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Однако абсолютная разница между группами оказалась значительно меньше — около 0,77 процентных пункта. Это примерно 77 дополнительных случаев глаукомы на каждые 10 тысяч мужчин.

То есть у подавляющего большинства участников обеих групп за пять лет глаукома не развилась.

Аналогичная картина наблюдалась и по другим показателям. У мужчин, принимавших тадалафил, примерно на треть чаще регистрировали аномально высокое внутриглазное давление, первичную открытоугольную глаукому или начало лечения глаукомы.

В то же время исследователи не выявили существенного увеличения числа случаев низкодавления глаукомы или первичной закрытоугольной глаукомы.

Почему препарат для улучшения эрекции может влиять на зрение

Тадалафил относится к группе ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа — ингибиторов ФДЭ-5. К этому же классу относится силденафил, более известный как «Виагра».

Эти препараты воздействуют на химические сигналы, которые расслабляют гладкую мускулатуру и расширяют кровеносные сосуды. Именно благодаря этому они усиливают кровоток в половом члене, а также могут расслаблять мышцы вокруг предстательной железы и мочевого пузыря.

Однако ФДЭ-5 присутствует не только в органах, на которые направлено основное действие препаратов. Этот фермент также содержится в сетчатке, кровеносных сосудах глаза, структурах, отвечающих за выработку внутриглазной жидкости, и в области зрительного нерва.

Одна из возможных гипотез заключается в том, что тадалафил может влиять на кровообращение в глазу и образование водянистой влаги — прозрачной жидкости, заполняющей переднюю часть глаза.

Если жидкость образуется быстрее, чем выводится, внутриглазное давление может повышаться. Теоретически повторение таких изменений в течение длительного времени могло бы повредить зрительный нерв у людей, имеющих соответствующую предрасположенность.

Впрочем, механизм этого явления до конца неясен. Та же самая биологическая система может, напротив, способствовать оттоку жидкости из глаза и снижению давления. Поэтому учёные пока не знают, какой именно эффект имеет решающее значение при длительном применении тадалафила.

Почему глаукома опасна?

Глаукома относится к числу заболеваний, постепенно повреждающих зрительный нерв. На ранних стадиях она нередко развивается без явных симптомов, из-за чего человек может долгое время не подозревать о наличии проблемы.

По мере повреждения зрительного нерва нарушается передача зрительной информации в мозг. Зрение, утраченное вследствие глаукомы, как правило, невозможно восстановить, поэтому раннее выявление заболевания имеет принципиальное значение.

Именно поэтому авторы исследования обращают внимание на необходимость контролировать состояние глаз у людей, длительно принимающих препараты класса ингибиторов ФДЭ-5.

Учёные не призывают отказываться от препарата

При этом результаты исследования не являются доказательством того, что именно тадалафил непосредственно вызывает глаукому. Исследование было наблюдательным, то есть ученые анализировали уже имеющиеся медицинские данные и выявляли статистические связи.

В базе данных отсутствовала подробная информация обо всех измерениях внутриглазного давления, состоянии поля зрения или структурных изменениях зрительного нерва. Кроме того, исследователи не смогли подтвердить точные дозы препарата для каждого пациента или рассчитать общее воздействие тадалафила на организм.

Не исключено также, что мужчины, регулярно принимающие такие препараты, чаще обращаются к врачам, и поэтому глаукому у них могут чаще выявлять просто из-за большего количества обследований.

Поэтому ученые не рекомендуют самостоятельно прекращать назначенное лечение. Людям, регулярно принимающим тадалафил, особенно при наличии глаукомы, повышенного внутриглазного давления, сильной близорукости или случаев глаукомы в семье, следует обсудить со своим врачом необходимость проверки зрения.

Напомним, что ученые пришли к выводу, что привычка часто употреблять колбасы, бекон и другие продукты из переработанного мяса может быть связана с более высокой вероятностью развития рака желудка и пищевода.

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