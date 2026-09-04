Мужчина и женщина занялись сексом в центре Одессы на глазах у ошеломленных прохожих: всё закончилось неожиданно

В центре Одессы пара занялась сексом. Фото иллюстративное / © Алина Онопа, ТСН.ua

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В центре Одессы мужчина и женщина занялись сексом на глазах у потрясённых прохожих. На место происшествия вызвали полицию. За это мужчину оштрафовали на 119 грн, а будет ли наказана его партнерша — пока неизвестно.

Об этом говорится в постановлении Приморского районного суда г. Одессы.

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Пара занялась сексом на улице Малая Арнаутская

Как установил суд на основании материалов полиции, инцидент произошел 7 июня 2026 года в центре Одессы. Находясь на улице Малой Арнаутской, мужчина вступил в половой акт с женщиной прямо в общественном месте. Кто-то из прохожих вызвал на место происшествия полицию, и правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

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Полицейские квалифицировали эти действия как мелкое хулиганство, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан — ст. 173 КоАП.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Нарушитель не явился на судебное заседание

Судебное разбирательство состоялось без личного участия мужчины. Хотя он был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте заседания, в суд он не явился, однако подал письменное заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие.

Изучив представленные материалы — протокол об административном правонарушении, рапорт сотрудников полиции и видеозапись с места происшествия — суд пришел к выводу о полной доказанности вины жителя Одессы.

Решение суда

31 августа 2026 года судья Приморского районного суда г. Одессы Русева А.С. постановила:

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Признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).

Наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен (семь необлагаемых минимумов доходов граждан).

Взыскать с правонарушителя в пользу государства судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

Постановление может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.

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