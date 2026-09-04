Топ-5 уроков красоты от Долли Партон: на что стоит обратить внимание / © Associated Press

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Издание Real Simple рассказало о 5 уроках красоты от Долли Партон, которые на самом деле оказались уроками о жизни. В 2023 году редактор раздела красоты журнала пообщалась с певицей, и они говорили о ресницах, помаде, духах, сценических образах и секретах красоты. После смерти Партон 25 августа 2026 года эти слова прозвучали особенно символично.

За фирменным великолепием Долли — светлыми париками, длинными ресницами, блестящими костюмами и высокими каблуками — скрывалась удивительно простая философия: найти себя, заниматься тем, что нравится, и не бояться быть собой.

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Цена не определяет ценность

Долли могла позволить себе любую косметику, но не считала, что красота обязательно должна стоить дорого. Она признавалась, что часто пользовалась обычными средствами из косметических магазинов и особенно ценила то, что действительно работало именно для неё. Например, она могла использовать один карандаш для контура и заполнения губ, а макияж снимала салфетками с минеральным маслом.

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Её принцип был прост: дороже не значит лучше. И это касается не только помады. В жизни гораздо важнее понимать свои собственные потребности, чем выбирать то, что просто имеет более впечатляющую цену.

Не существует единственно правильного образа

Фирменный стиль Долли узнавали с первого взгляда, но сама она никогда не воспринимала красоту как набор строгих правил. Даже накладные ресницы она выбирала в зависимости от ситуации: например, одни лучше смотрелись на телевидении, другие — на сцене.

Её главный принцип — адаптировать образ к моменту, но не менять ради этого себя. Иногда нам хочется более яркого макияжа, иногда — минимума косметики. Это не противоречие, а свобода быть разной.

Долли даже шутила, что спит с макияжем, чтобы быть готовой к любой неожиданности. Её секрет заключался не в том, чтобы всегда выглядеть одинаково, а в том, чтобы всегда оставаться собой.

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Мелкие детали хранят большие воспоминания

Для Долли духи были не просто завершающим штрихом образа. Она рассказывала, что наносила аромат на запястья, одежду и свои парики. Ведь запахи и звуки, по её мнению, оставляют самые яркие следы в памяти. Иногда, когда она открывала старую коробку с вещами, она узнавала аромат, которым пользовалась много лет назад. И вдруг возвращалась в определенный период своей жизни.

В этом есть особая красота, ведь самыми ценными воспоминаниями часто становятся совсем мелочи, например, знакомый запах, песня или деталь одежды, которая мгновенно переносит нас в прошлое.

Нужна поддержка — дай её себе

Даже разговор о бюстгальтерах Долли умудрялась превратить в жизненную мудрость. Для разных сценических костюмов она выбирала разные модели, в зависимости от того, где требовалась дополнительная поддержка, а где без неё можно было обойтись.

За шуткой скрывалась вполне серьёзная мысль, ведь то, что работает в одной ситуации, не обязательно подходит в другой. Не нужно заставлять себя оставаться в том, что вам неудобно. Найдите то, что даёт ощущение комфорта и уверенности, меняйте подход, когда этого требует ситуация, и не бойтесь относиться к себе с юмором. Именно так жила Долли.

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Быть собой — в этом весь смысл

Пожалуй, самый важный урок Партон — не прятаться за собственным образом. Её огромные причёски, длинные ресницы, блестящие костюмы и высокие каблуки никогда не казались маскировкой, напротив, это был её способ показать миру себя такой, какой она хотела себя видеть.

Долли говорила, что важно чувствовать себя комфортно со своей внешностью и макияжем, ведь каждый знает свои сильные и слабые стороны. Если что-то заставляет нас чувствовать себя неуверенно, мы имеем право это изменить.

Её простая формула звучала примерно так: будь собой, делай то, что любишь, и чувствуй себя от этого хорошо.

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