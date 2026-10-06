Что нужно иметь дома во время отключений света: список вещей, которые стоит купить

Что купить на случай отключения света / © pexels.com

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Именно поэтому к возможным отключениям лучше подготовиться заранее. Для этого не обязательно сразу покупать дорогостоящее оборудование — базовый набор можно собрать постепенно. Рассказываем, что нужно иметь дома при отключении света, какими продуктами стоит запастись и какие вещи помогут сделать быт более комфортным.

Что нужно иметь дома на случай отключения света

Прежде всего стоит позаботиться об автономном освещении, возможности заряжать смартфон и другие необходимые гаджеты, а также запас воды и еды.

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К базовому набору на случай отключения электроэнергии можно добавить:

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фонарики и аккумуляторные лампы;

повербанк;

зарядную станцию, если разрешает бюджет;

батарейки;

термос;

запас питьевой воды;

продукты длительного хранения;

термосумку и хладоэлементы;

необходимые средства гигиены;

наличные.

Необязательно покупать все одновременно. Набор следует формировать с учетом того, как долго обычно нет электроэнергии и какие приборы вам необходимы каждый день.

Как осветить квартиру, когда нет света

Фонарик — одна из самых простых, но самых необходимых вещей при отключении электроэнергии. Полагаться только на вспышку смартфона не стоит: он скорее разряжает телефон, заряд которого лучше беречь для звонков и сообщений.

Для дома удобными могут быть аккумуляторные фонарики и LED-лампы. Желательно иметь несколько источников света и держать их в разных комнатах.

Свечи могут стать резервным вариантом, однако использовать их нужно осторожно. Ставьте свечи на стойкую негорючую поверхность, как можно дальше от штор, бумаги, мебели и других предметов, которые могут заняться. Не оставляйте открытый огонь без присмотра.

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Как зарядить телефон без света

Для коротких отключений одним из самых практичных приобретений будет мощный повербанк. Он позволит несколько раз подзарядить смартфон, а некоторые модели можно использовать для питания других небольших устройств.

Перед покупкой обращайте внимание на емкость аккумулятора, выходную мощность, количество портов и поддерживаемые стандарты быстрой зарядки.

Важна и простая привычка: когда электроэнергия есть, не откладывайте зарядку телефона и повербанка до момента, когда батарея почти разрядится.

Нужна ли зарядная станция во время отключения

Если электроэнергии часто отсутствует по несколько часов, возможностей обычного повербанка может быть недостаточно. Тогда следует рассмотреть портативную зарядную станцию.

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В зависимости от характеристик она может снабжать энергией ноутбук, роутер, освещение и другую технику.

При выборе зарядной станции важно учитывать не только емкость батареи. Проверьте максимальную выходную мощность и убедитесь, что она соответствует требованиям подключаемых приборов.

Как остаться с Интернетом без света

Даже если в квартире нет электроэнергии, домашний Интернет может при определенных условиях продолжать работать. Это зависит от технологии подключения и оборудования провайдера.

Если сеть провайдера остается активной при отключении, для работы домашнего Wi-Fi необходимо обеспечить резервным питанием роутер и, при необходимости, другое сетевое оборудование.

Для этого могут использоваться совместный повербанк, специальный ИБП для роутера или зарядная станция. Перед подключением проверьте напряжение, мощность и другие характеристики оборудования.

Какие продукты купить на случай отключения света

Отдельно следует сформировать небольшой запас пищи, не требующей холодильника и сложного приготовления.

Например:

мясные, рыбные и овощные консервы;

орехи;

сухофрукты;

хлебцы и сухое печенье;

энергетические или злаковые батончики;

готовые каши;

крупы быстрого приготовления;

паштеты в небольших упаковках;

фруктовые и овощные пюре;

другие продукты длительного хранения

Выбирая еду для запаса, проверяйте срок годности и условия хранения. Практичнее покупать то, что ваша семья ест в обычной жизни. Тогда продукты можно постепенно использовать и пополнять запас, а не выбрасывать по истечении срока годности.

Полезно также иметь ручной нож, если банки не оснащены кольцом для открывания.

Сколько воды нужно иметь дома

Запас питьевой воды требуется не только для питья. Она может пригодиться для приготовления пищи и базовых бытовых потребностей, особенно если отсутствие электроэнергии влияет и на водоснабжение.

Поэтому лучше не ждать аварийной ситуации, а постоянно иметь дома определенный резерв воды и регулярно его обновлять.

Зачем нужен термос

Термос может оказаться особенно полезным при длительном отключении. Пока электроэнергия есть, в него можно налить кипяток, который затем использовать для чая, кофе или продуктов быстрого приготовления.

Если отключения производятся по графику, воду можно нагревать непосредственно перед запланированным исчезновением электроэнергии.

Как сохранить продукты, если холодильник не работает

При отключении старайтесь как можно реже открывать холодильник и морозильную камеру. Так низкая температура внутри сохраняется дольше.

По рекомендациям Минздрава, при закрытой дверце продукты в холодильнике могут оставаться безопасными до 4 часов, в полностью заполненной морозильной камере — до 48 часов, а в полупустой — до 24 часов.

Заранее можно заморозить бутылки или контейнеры с водой и использовать их в качестве дополнительного источника холода. Полезной также будет термосумка с хладоэлементами.

Не стоит пробовать пищу, чтобы определить, пригодна ли она к потреблению. Если продукт имеет необычный запах, цвет или текстуру или возникают сомнения в его безопасности, лучше его не употреблять.

Полный список вещей на случай отключения света

Чтобы ничего не забыть, можно сохранить краткий чеклист:

Для освещения: фонарики, аккумуляторные лампы, запасные батарейки. Для зарядки: повербанк, зарядные кабели, при необходимости портативная зарядная станция. Для связи: заряженный смартфон, повербанк, резервное питание для роутера. Для питания: продукты длительного хранения, консервы, орехи, сухофрукты, хлебцы и прочая пища, которую можно есть без сложного приготовления. Для воды: запасы питьевой воды и отдельный резерв для бытовых нужд. Для сохранения пищи: термосумка, хладоэлементы или заранее замороженные бутылки с водой. Для горячей воды термос.

Собирать такой набор лучше не тогда, когда электроэнергия исчезла. Если самые необходимые вещи постоянно дома, даже длительное отключение создаст значительно меньше бытовых проблем.

FAQ

Что нужно иметь дома на случай отключения света?

Минимальный набор — фонарик или аккумуляторная лампа, заряженный повербанк, питьевая вода, продукты длительного хранения, термос и необходимые зарядные кабели. Если свет часто исчезает надолго, можно дополнительно приобрести зарядную станцию, резервное питание для роутера, термосумку и хладоэлементы.

Что купить из еды, когда нет света?

Удобнее всего иметь продукты, долго хранящиеся без холодильника и не требующие приготовления или требующие его минимально. Подойдут консервы, орехи, сухофрукты, хлебцы, печенье, батончики, готовые каши и другие продукты длительного хранения. Запас лучше регулярно обновлять и проверять сроки годности.

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