Может ли чума из РФ распространиться в Украине: эпидемиолог ответила

Угрожает ли Украине вспышка чумы из России / © Unsplash

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Пока в российском Иркутске неожиданно вспыхнула эпидемия чумы, а Кремль скрывает ее масштабы, украинцы стали интересоваться, насколько вероятно, что эта «зараза» достигнет наших границ.

Есть ли угроза эпидемии чумы для украинцев, рассказала эпидемиолог Наталья Виноград, передает канал «Мы — Украина».

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«Во время войны у нас миграционные процессы так выросли — внутренняя миграция, внешняя миграция, маятниковая миграция. Очень тяжело это отслеживать. Война нам не добавила безопасности в том плане, потому что миграционный процесс мы называем перемешивание населения. Действительно, очень серьезный и негативный фактор внесения, переноса, возникновения нештатных ситуаций, не очень просто найти, откуда оно пришло, когда оно зашло», — сказала эпидемиолог.

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По ее словам, у легочной чумы есть инкубационный период, в течение которого инфицированный человек еще может не иметь клинических проявлений заболевания. Он составляет 1-2 дня.

Эксперт объясняет, что в таком случае путешественник может беспрепятственно пересечь границу, поскольку на момент проверки будет здоровым и не будет иметь никаких признаков болезни. Симптомы могут возникнуть уже после.

Эпидемиолог отметила, что подобный механизм касается не только легочной чумы, но и других инфекционных заболеваний.

По мнению эпидемиолога, именно поэтому активная международная мобильность населения остается одним из факторов, которые необходимо учитывать при оценке рисков распространения инфекционных заболеваний.

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«Сегодня 8 часов и можно находиться на другом континенте в состоянии абсолютно клинически здорового человека. Но человек уже инфицирован и переносит проблему на другую территорию», — отметила Виноград.

Она отметила позитив в том, что с РФ у нас сейчас нет прямых контактов. Но предупредила, что это не значит, что никто из украинцев не может заразиться.

«Например: есть у наших людей, которые уехали отдыхать куда-то за границу, встретились там с россиянами. Многое не нужно», — привела пример Наталья Виноград.

Чума в России: последние новости

Ранее стало известно, что 25 сентября 28-летняя работница научно-исследовательского института по борьбе с чумой в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку, содержащую возбудитель легочной чумы. Ее госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.

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После обнаружения инфекции около 200 человек, которые могли контактировать с женщиной, взяли под медицинское наблюдение.

Обострение ситуации в Иркутской области госсекретарь США Марк Рубио уже сравнил со вспышкой коронавируса в китайском Ухане.

В то же время, Дональд Трамп неожиданно предложил России помощь из-за вспышки чумы.

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