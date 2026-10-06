Свадьба Дональда Трампа-младшего и его жены Беттины Андерсон / © соцмережі

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Сын президента США Дональд Трамп-младший вернул средства российскому бизнесмену Умару Кремлеву, которые тот потратил на организацию свадебных празднований для пары на Багамах. Сам россиянин выразил удивление таким шагом, поскольку счел это обычным подарком.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Ранее Кремлев был малоизвестен вне бокса и узкого круга российских бизнесменов и политиков. Ситуация изменилась после того, как выяснилось, что он является другом семьи Трампа и покрыл расходы на двухдневное празднование на Багамах после майской свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп.

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Пара провела частную церемонию в мае, а на следующих выходных устроила торжества на Багамах за счет российского магната.

«Он (Дональд Трамп-младший) вернул деньги, но я не понял почему, потому что не считаю это каким-нибудь особым подарком», — сказал Кремлев журналистам в Стамбуле во вторник.

Бизнесмен также уточнил, что не присутствовал на свадебной церемонии, однако присоединился к дальнейшим празднованиям вместе с общими друзьями.

Свадьба Трампа-младшего — что известно

Напомним, ранее российский олигарх Умар Кремлев тайно выделил сотни тысяч долларов на организацию роскошной свадьбы Дональда Трампа-младшего — старшего сына президента США.

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По данным расследователей, свадьбу на 50 гостей гуляли на двух приватных островах на Багамах. Кремлев сам оплатил аренду одного из них, где разместили виллы для гостей и устроили банкет. Такая аренда стоит ориентировочно в 100 тысяч долларов за ночь.

После этих новостей ведущий демократ в комитете по надзору Палаты представителей США Роберт Гарсия начал расследование возможного финансового участия российского олигарха в торжествах, связанных со свадьбой Дональда Трампа-младшего.

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