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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«На ракете» в Москву: Песков отреагировал на саркастический ответ Зеленского — заявление удивляет

Киев публично говорит о готовности президента Украины к встрече с Путиным, но не соглашается с условиями Кремля о проведении переговоров именно в Москве.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Кремля Дмитрий Песков

Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле заявили, что Москва якобы не получала отказа президента Украины Владимира Зеленского от предложения встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после саркастического ответа о приезде в столицу РФ «на ракете».

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле не увидели отказа Зеленского

«В Кремле не фиксировали отказа Зеленского от приглашения приехать в Москву», — заявил он.

Между тем, Киев публично говорит о готовности президента Украины к встрече с Путиным, но не соглашается на условие Кремля о проведении переговоров именно в Москве.

Несмотря на это, российская сторона продолжает ссылаться на свое приглашение, которое, судя по заявлениям Пескова, никуда не исчезло.

В Москве хотят не перемирие, а «мира»

Песков также заявил, что Россия якобы остается открытой для урегулирования войны и выступает именно за мир, а не за временное прекращение огня. В то же время, днем ранее он говорил, что Кремль не видит предпосылок для перехода к мирным переговорам, хотя и заявляет о своей открытости к ним.

Песков отдельно прокомментировал решение ЕС использовать доходы от замороженных российских активов в поддержку Украины. В Кремле возмущены и называют такие действия «кражей».

Путин на G20: в Кремле пока «не торопятся»

О возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами и его встрече с президентом США Дональдом Трампом Песков призвал не спешить с выводами.

По его словам, ответ на американское приглашение Москва предоставит позже. В Кремле уже заявили, что Россия в любом случае будет участвовать в работе «двадцатки».

Встреча Зеленского и Путина — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН заявил, что трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным может состояться в декабре в Майами во время саммита G20.

Зеленский жестко ответил на провокационный вопрос российских журналистов, когда он приедет в Москву. Он саркастически сказал: «На ракете».

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